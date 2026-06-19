Американський політик і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу розповів, яку пропозицію отримав Зеленський. За його словами, у Пентагоні вражені українськими розробками й хочуть отримати доступ до технологій, які Україна створила під час війни.

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У США відходять від ролі посередника

Після зустрічі Зеленського з Трампом зарано говорити, що президент США повністю став на бік України. Пінкус звернув увагу, що під час пресконференції з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Трамп уникнув прямого засудження Путіна, коли його запитали про російську агресію. Це показує, що публічно він усе ще діє обережно.

Трамп начебто вже відмахнувся від Росії і буде займати позицію, яку зобов'язаний займати, – на боці України. Але цього поки не чути з його вуст,

– сказав Пінкус.

Водночас у Вашингтоні дедалі чіткіше визнають, що переговорний процес із Росією зайшов у глухий кут. Пінкус згадав заяву Марко Рубіо про те, що Америка виходить із цього процесу, і назвав це правильним кроком. На його думку, США не мали ставати посередником між країною, яка обороняється, і агресором.

Не треба було вступати в ці переговори у статусі посередника. Це аморально і навіть злочинно – президенту Америки займатися посередництвом між добром і злом,

– наголосив американський політик.

Після розмови Зеленського з Трампом для Києва важливий не лише тон американського президента, а й готовність США переходити до конкретних оборонних рішень. Поки що це ще не повний розворот Вашингтона, але вже сигнал, що простір для глибшої військово-технологічної співпраці відкривається.

Ракети Patriot можуть виробляти в Україні

Одним із таких рішень може стати виробництво ракет для систем Patriot за ліцензією. Для України це критична тема, бо ці ракети потрібні не колись у майбутньому, а вже зараз – для перехоплення російських ударів і посилення протиповітряної оборони.

Ракети Patriot проявили себе позитивно протягом усієї війни в Україні. Це потрясаюча новина, але виникає питання, як швидко це відбудеться,

– сказав американський політик.

За його словами, йдеться саме про виробництво на українській території, а не про перенесення такого проєкту до Польщі, Швеції чи Британії. Це складний і небезпечний формат, бо Росія намагатиметься знайти такі об'єкти, однак американські технології мають супроводжуватися й американськими вимогами до безпеки.

Америка буде супроводжувати системи безпеки. Території, де знаходяться американські технології, мають бути захищені,

– зазначив Пінкус.

Україна вже має досвід розміщення важливих виробництв у захищених підземних приміщеннях, зокрема на заході країни. Та навіть якщо запуск ліцензійного виробництва стане довшою перспективою, ракети потрібні зараз. Пінкус припустив, що за відносного затишшя між США та Іраном частину ракет, які нарощують американські заводи, можуть швидше перенаправляти Україні.

Пентагон зацікавився українськими розробками

Окрема частина розмови стосується вже не лише американських ракет, а й українських технологій. За словами Пінкуса, у США уважно дивляться на те, що Україна створила під час війни, і хочуть оформити співпрацю так, щоб ці розробки були захищені та могли масштабуватися.

Українці сьогодні вражають своїми винаходами й конструкторськими роботами. Американці кажуть: ми хотіли б це купувати в України, але маємо бути впевнені, що це ніхто не вкраде,

– розповів американський політик.

Ідеться про ширший обмін: США можуть давати ліцензії на виробництво потрібних Україні озброєнь, а Україна – відкривати доступ до власних технологічних напрацювань у межах контрактів. Причому, за словами Пінкуса, мова не лише про ракети для Patriot, а й про інші види зброї, яких Україна гостро потребує.

Зеленський каже: давайте так – ви нам ліцензії на виробництво, а ми вам даємо доступ до нашої інтелектуальної власності. Так будемо співпрацювати разом,

– пояснив він.

Такий формат може означати значно глибше зближення оборонних секторів України та США. Американські технології залишатимуться в Україні на постійній основі, а українські рішення отримуватимуть шанс вийти на інший рівень виробництва й захисту. Пінкус назвав це правильним напрямком, але наголосив: ключове питання, як швидко ці домовленості перейдуть від обіцянок до реальної роботи.

Пінкус пояснив, яку пропозицію отримав Зеленський від Трампа: дивіться відео