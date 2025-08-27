Укр Рус
Економіка Соцвиплати Деяким українцям не виплатять "Пакунок школяра": коли можуть відхилити заяву
27 серпня, 16:12
2

Деяким українцям не виплатять "Пакунок школяра": коли можуть відхилити заяву

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Від старту програми "Пакунок школяра" українці подали 97 638 заяв, з яких 1 655 були відхилені через різні причини, такі як перебування за кордоном, відрахування чи переведення дитини, або невідповідність даних у реєстрах.
  • Заяву на отримання виплати можна подати через Дію або Пенсійний фонд до 15 листопада, а кошти потрібно використати протягом 180 днів з моменту зарахування на рахунок.

Цьогоріч батьки першокласників в Україні зможуть отримати грошову допомогу від держави. Проте виплату в розмірі 5 000 гривень можуть не надати з певних причин.

Скільки заявок подали на "Пакунок школяра" і кому відмовили?

Від старту програми українці подали 97 638 заяв на "Пакунок школяра", це майже 54% від кількості першокласників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Дивіться також Доведеться платити більше: як зросте розмір аліментів у 2026 році 

Найчастіше їх оформлюють онлайн:

  • через Дію – 94 142 заяви;
  • через ПФУ – 3 496. 

Проте 1 655 заяви відхилили:

  • 460 відмов отримали родини, які перебувають за кордоном, адже вони можуть отримати допомогу після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях – після повернення на підконтрольну Україні територію;
  • Ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах.

Як отримати "Пакунок школяра"?

Батьки або законні представники цьогорічних першокласників можуть оформити заяву та отримати таку допомогу. Важливо, щоб дані дитини були внесені до модернізованої системи АІКОМ (2) – це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу. 

Інструкція для подання заяви через Дію:

  1. Відкрийте розділ "Сервіси", далі – "Допомога від держави", далі – "Пакунок школяра";
  2. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
  3. Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат.
  4. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом. 

Що відомо про "Пакунок школяра"?

  • "Пакунок школяра" має термін дії, тому гроші потрібно встигнути використати. Заяву на отримання виплати в Дії або Пенсійному фонді можна подати до 15 листопада. Гроші треба витратити гроші протягом 180 днів з моменту зарахування на рахунок, інакше їх повернуть до бюджету.
  • Кошти з "Пакунку школяра" надходитимуть на спеціальний рахунок і призначені для купівлі канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття.
  • Разом з цим українці вже посперечалися через "Пакунок школяра". Виплата викликала суперечки серед громадян щодо доцільності таких витрат під час війни.