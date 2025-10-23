Паливна криза "дійшла" ще одного окупованого регіону: де на ТОТ спостерігається брак бензину

Паливна криза Росії посилюється й надалі. Зокрема вона продовжує "захоплювати" окуповані українські регіони.

Де на ТОТ розпочалася паливна криза?

Наразі дефіцит палива дістався й Херсонщини, пише 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух на ТОТ "Атеш".

Читайте також Ціна на бензин AI-92 в Росії побила черговий рекорд: як розвивається паливна криза

Учасники руху "ОТПІР" з Голої Пристані (місто в Україні Скадовського району Херсонської області) повідомляють, що ситуація стає критичною та стрімко погіршується. Головною причиною таких подій цього є дії окупаційної влади та армії.

Люди скаржаться на захмарні ціни. Річ у тім, що вартість бензину вже перевищує 90 рублів за літр.

Крім того, у деяких населених пунктах паливо повністю зникло. До того ж бензин дуже низької якості.

Саме дії окупаційних військових, зокрема реквізиція та контроль за постачанням, ще більше поглиблюють кризу та дефіцит,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема у тексті нагадали, як потрібно діяти:

Створити резерв, якщо раніше це не було зроблено. Слід забезпечити себе запасом пального щонайменше на 30 днів. Скороти використання транспорту. Тобто намагатися максимально обмежити поїздки на особистому авто. Бути насторожі. Це означає не залишати машину без нагляду, особливо на вулиці.

Важливо! Окрім зливу пального, почастішали випадки відбирання автомобілів та пального у мирних водіїв самими окупантами.

Де ще на ТОТ спостерігаються проблеми з бензином?

У Криму великих нафтопереробних заводів немає зовсім, тому перебої одразу зачепили й анексований півострів. Про це пише BBC Russian.

До жовтня ситуація ще більше погіршилася: спочатку влада обмежила продаж бензину в одні руки до 30 літрів, а згодом – до 20 літрів.

Цікаво! Це приблизно третина середнього бака легкового автомобіля, який зазвичай вміщує 50–70 літрів.

Як інші окуповані регіони "відреагували" на кризу?