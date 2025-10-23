Топливный кризис "дошел" еще до одного оккупированного региона: где на ВОТ наблюдается нехватка бензина
- На оккупированной Херсонщине наблюдается топливный кризис, вызванный действиями оккупационных властей и армии.
- Цены на бензин превышают 90 рублей за литр, а в некоторых населенных пунктах топливо полностью исчезло.
Топливный кризис России усиливается и в дальнейшем. В частности она продолжает "захватывать" оккупированные украинские регионы.
Где на ВОТ начался топливный кризис?
Сейчас дефицит топлива добрался и Херсонщины, пишет 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение на ВОТ "Атеш".
Участники движения "ОТПИР" с Голой Пристани (город в Украине Скадовского района Херсонской области) сообщают, что ситуация становится критической и стремительно ухудшается. Главной причиной таких событий этого являются действия оккупационных властей и армии.
Люди жалуются на заоблачные цены. Дело в том, что стоимость бензина уже превышает 90 рублей за литр.
Кроме того, в некоторых населенных пунктах топливо полностью исчезло. К тому же бензин очень низкого качества.
Именно действия оккупационных военных, в частности реквизиция и контроль за поставками, еще больше углубляют кризис и дефицит,
– говорится в сообщении.
В частности в тексте напомнили, как нужно действовать:
- Создать резерв, если раньше это не было сделано. Следует обеспечить себя запасом горючего минимум на 30 дней.
- Сократить использование транспорта. То есть стараться максимально ограничить поездки на личном авто.
- Быть настороже. Это означает не оставлять машину без присмотра, особенно на улице.
Важно! Кроме слива топлива, участились случаи отбора автомобилей и топлива у мирных водителей самими оккупантами.
Где еще на ВОТ наблюдаются проблемы с бензином?
В Крыму крупных нефтеперерабатывающих заводов нет совсем, поэтому перебои сразу затронули и аннексированный полуостров. Об этом пишет BBC Russian.
К октябрю ситуация еще больше ухудшилась: сначала власти ограничили продажу бензина в одни руки до 30 литров, а затем – до 20 литров.
Интересно! Это примерно треть среднего бака легкового автомобиля, который обычно вмещает 50–70 литров.
Как другие оккупированные регионы "отреагировали" на кризис?
- В сентябре дефицит дошел и до оккупированной Луганщины. На заправках непризнанной "ЛНР" фиксировалось отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95.
- Исчезновение топлива "объяснили" перебоями в поставках, снижением запасов у поставщиков, а также повышенным спросом.