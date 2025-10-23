Топливный кризис "дошел" еще до одного оккупированного региона: где на ВОТ наблюдается нехватка бензина

Топливный кризис России усиливается и в дальнейшем. В частности она продолжает "захватывать" оккупированные украинские регионы.

Где на ВОТ начался топливный кризис?

Сейчас дефицит топлива добрался и Херсонщины, пишет 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение на ВОТ "Атеш".

Участники движения "ОТПИР" с Голой Пристани (город в Украине Скадовского района Херсонской области) сообщают, что ситуация становится критической и стремительно ухудшается. Главной причиной таких событий этого являются действия оккупационных властей и армии.

Люди жалуются на заоблачные цены. Дело в том, что стоимость бензина уже превышает 90 рублей за литр.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах топливо полностью исчезло. К тому же бензин очень низкого качества.

Именно действия оккупационных военных, в частности реквизиция и контроль за поставками, еще больше углубляют кризис и дефицит,

– говорится в сообщении.

В частности в тексте напомнили, как нужно действовать:

Создать резерв, если раньше это не было сделано. Следует обеспечить себя запасом горючего минимум на 30 дней. Сократить использование транспорта. То есть стараться максимально ограничить поездки на личном авто. Быть настороже. Это означает не оставлять машину без присмотра, особенно на улице.

Важно! Кроме слива топлива, участились случаи отбора автомобилей и топлива у мирных водителей самими оккупантами.

Где еще на ВОТ наблюдаются проблемы с бензином?

В Крыму крупных нефтеперерабатывающих заводов нет совсем, поэтому перебои сразу затронули и аннексированный полуостров. Об этом пишет BBC Russian.

К октябрю ситуация еще больше ухудшилась: сначала власти ограничили продажу бензина в одни руки до 30 литров, а затем – до 20 литров.

Интересно! Это примерно треть среднего бака легкового автомобиля, который обычно вмещает 50–70 литров.

Как другие оккупированные регионы "отреагировали" на кризис?