Нова проблема для Кремля: удари по НПЗ можуть зупинити експорт пального

Москва може запровадити обмеження на експорт дизельного пального та авіаційного палива. Це пов'язано з падінням виробництва до багаторічних мінімумів після успішних атак України на російські НПЗ.

Обмеження на експорт пального

Про це стало відомо після зустрічі у вівторок представників нафтової галузі із віцепрем’єром Росії Олександром Новаком, яка була присвячена ситуації на внутрішньому паливному ринку, пише Bloomberg з посиланням на російський Interfax.

За даними видання, нафтовим компаніям рекомендували поки скоротити постачання нафтопродуктів за кордон.

Водночас джерела говорять, що рішення про повну заборону експорту дизельного пального та авіагасу вже доволі далеко просунулося. Хоча остаточні терміни його ухвалення поки не відомі.

Російський уряд у своїй заяві після зустрічі з нафтовиками наголосив, що наразі пріоритетом для нього залишається насамперед стабільне та безперебійне забезпечення пальним внутрішнього ринку країни.

Необхідно продовжувати постійний моніторинг ситуації на внутрішньому ринку нафтопродуктів, щоб забезпечити координацію між федеральними органами та компаніями і, за потреби, своєчасно розробляти додаткові заходи реагування,

– йдеться в заяві Новака.

Експерти тим часом зазначають, що такі обмеження можуть додатково розігріти світові ціни на нафтопродукти. Адже Росія наразі залишається одним із головних постачальників дизельного пального, експортуючи на зовнішні ринки близько 40% від виробленого обсягу.

Наслідки ударів по НПЗ Росії

Останніми місяцями Україна посилила удари по нафтопереробних заводах і трубопроводах Росії. Вони спрямовані передусім на те, щоб скоротити нафтові доходи Росії, які залишаються одним із головних джерел фінансування війни.

Від початку 2026 року удари по російських НПЗ зросли майже вдвічі. За підрахунками, українські дрони із січня по травень вивели потужності з нафтопереробки на 16 російських НПЗ. Тоді як у той же період торік від ударів постраждали лише 8 заводів.

Галузеві джерела підтверджують, що цього року вже понад 40 установок первинної переробки нафти в Росії зупинили роботу через атаки дронів.

У підсумку середній рівень переробки нафти на російських НПЗ у квітні впав до 4,69 мільйона барелів на добу, як свідчать оцінки аналітичної компанії OilX. Це найнижчий показник більш ніж за 16 років.

Зауважте! Оскільки удари по НПЗ не вщухають, обсяги нафтопереробки можуть скоротитися ще більше. Це призведе до загострення паливної кризи, особливо у літній сезон підвищеного попиту на бензин, дизель на авіапальне.

Нагадаємо, через удари по НПЗ у Росії вже спостерігається дефіцит бензину. Напередодні літа на ринку особливо відчутно бракує бензину марки АІ-95. Придбати його на біржі стає дедалі складніше, оскільки попит у рази перевищує пропозицію, іноді навіть більш ніж у 10 разів.

Уряд Росії уже запровадив заборону на експорт бензину, яка діє до 31 липня 2026 року. Це рішення ухвалили на тлі зростаючого внутрішнього дефіциту.

Ознаки паливної кризи, зокрема, помітні в окупованому Севастополі, де місцева влада запровадила ліміти на продаж пального – не більше 20 літрів в одні руки або на один автомобіль.