Паливна криза не відступає: у Криму знову дефіцит на заправках

Паливна криза у Росії продовжується. Від неї перш за все потерпають окуповані території, зокрема, Крим, де знову росте дефіцит бензину та дизельного пального.

Яка ситуація з пальним у Криму?

Попри ліміти на продажі пального, які діють у Криму, на АЗС півострова знову спостерігаються перебої з бензином та дизелем, передає 24 Канал з посиланням на Центр вивчення окупації.

Дивіться також Тарифи вищі, ніж у США: за що росіяни наразі платять більше, ніж американці

За даними кримських видань, такі ж труднощі з пальним виникли і в Сімферополі.

У вільному продажі бензину немає ще з початку минулого тижня.

Тепер пальне у місті продають лише тим, хто має талони та паливні картки.

Так зване Міністерство палива та енергетики Криму запевняє, що проблеми з постачанням пального на півострів тимчасові, а ситуація нібито стабілізується вже найближчим часом.

Офіційно дефіцит бензину та дизелю у Криму пояснюють перебоями в роботі Керченської поромної переправи через несприятливі погодні умови.

Зауважте! На думку військового експерта Романа Світана, найближчим часом паливна криза у Криму буде лише поглиблюватися. Адже Україна посилює по російських нафтобазах та місцях зберігання пального. Зокрема, минулого місяця Сили спеціальних операцій вкотре атакували нафтобазу "Гвардійська" в Сімферопольському районі, завдавши удару безпілотниками по її помповій станції.

Які обмеження на пальне діють у Криму?

Нагадаємо, що у жовтні в Криму майже половина автозаправних станцій припинила продажі бензину. Через дефіцит на півострові ввели жорсткі ліміти на продажі пального, повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов.

Було прийняте рішення про обмеження обсягу продажів палива – не більше 20 літрів в одні руки,

– заявив він.

Аксьонов визнав серйозні проблеми з постачанням пального на півострів, але запевнив, що соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби нібито забезпечують повністю.

Важливо! Паливну кризу поглиблюють успішні атаки України на нафтопереробні заводи Росії. За підрахунками BBC Russian, станом на середину жовтня українські дрони атакували понад 20 великих російських НПЗ – на 48% більше, ніж за увесь 2024 рік.

Які ще регіони потерпають від паливної кризи?