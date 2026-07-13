Дефіцит палива вже впливає на лікарні та рятівні служби: що відбувається у Росії

Дефіцит палива у Росії вже позначається на державних закупівлях бензину та дизелю. З травня по червень кількість скасованих, невдалих або повторно оголошених тендерів для медзакладів, комунальних і екстрених служб зросла.

Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи

Вона збільшилась у три рази, якщо порівнювати з 2025 роком, про що пише російське медіа The Moscow Times.

Постачальникам стало невигідно працювати за державними контрактами з фіксованою ціною. Поки триває тендер, ринкова вартість пального встигає зрости. У зв’язку з цим компанії віддають перевагу продажу бензину через роздрібні мережі або комерційним клієнтам замість участі в держзакупівлях.

Самарський обласний медичний центр "Династія" не зміг закупити 8,5 тисячі літрів бензину А-92 за 580 тисяч рублів – на тендер не надійшло жодної заявки.

Зірвалася й закупівля 28 тисяч літрів А-95 для реабілітаційного центру "Дарина" у Ленінградській області.

Без постачальника також залишилася автобаза адміністрації Тамбова, яка намагалася закупити бензин і дизельне пальне на 2 мільйони рублів.

На Ставропіллі протипожежній та аварійно-рятувальній службі довелося кілька разів повторно оголошувати закупівлю пального, після чого контракт уклали з єдиним постачальником.

За такою ж схемою пальне зрештою закупив Туапсинський центр соціального обслуговування в Краснодарському краї.

Наразі лікарні, пожежні частини, громадський транспорт та комунальні служби забезпечуються пальним коштом резервів та пріоритетних поставок. Однак експерти попереджають: у разі збереження дефіциту витрати бюджетів на закупівлі зростатимуть, а кількість повторних тендерів збільшиться.

Найбільш уразливими виявляться віддалені райони, де через зрив закупівель перебої з постачанням можуть стати регулярними.

Таким чином, пального вже бракує не тільки звичайному населенню. Криза почала "бити" й по екстрених службах.

Що ще відомо про ситуацію з пальним

Нагадаємо, що паливна криза продовжує захоплювати Росію. Зокрема, у червні 2026 року ціни на бензин для споживачів зросли в середньому на 6,88%.

У російських регіонах запроваджують обмеження на тлі дефіциту пального. Наприклад, у Новосибірській області роботодавцям радять перевести робітників на дистанційний формат роботи.