Дефіцит пального: у Росії зробили важливу заяву щодо кризи

У російському уряді виступили із заявою щодо паливної кризи. Йдеться про дефіцит бензину та дизелю, який охопив країни та окуповані нею українські регіони.

Що відбувається у Росії на тлі дефіциту бензину

Із заявою щодо пального виступив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, про що пише російське ЗМІ "Медуза".

Новак вважає, що вжиті урядом заходи вже "дають свої результати, і ринок уже частково стабілізується".

У багатьох регіонах скасовують обмеження, що видно за кількістю працюючих автозаправних станцій та скороченням черг,

– заявив віцепрем'єр Росії.

Згідно з його словами, чинний результат дали:

заборона на експорт нафтопродуктів;

насичення ринку коштом імпорту;

збільшення обсягів виробництва;

перенесення термінів ремонту нафтопереробних заводів.

Олександр Новак додав, що в окремих регіонах "нині зберігається напружена ситуація". Але уряд вже шукає рішення, як забезпечити ці населені пункти нафтопродуктами.

Тиждень тому, 13 липня, президент Росії Володимир Путін визнав, що в Росії є проблеми з нафтопродуктами. Також він обіцяв, що незабаром уряд знайде рішення, яке допоможе росіянам.

Нагадаємо, що уряд першочергово постачає пальне до Москви, аби уникнути дефіциту бензину у столиці. Водночас в інших регіонах ситуація залишається важкою.

Особливо потерпає від кризи окупований Крим. Саме там не просто обмежують продаж пального, а й обмежують суспільне життя.