Що відбувається у Росії на тлі дефіциту бензину
Із заявою щодо пального виступив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, про що пише російське ЗМІ "Медуза".
Новак вважає, що вжиті урядом заходи вже "дають свої результати, і ринок уже частково стабілізується".
У багатьох регіонах скасовують обмеження, що видно за кількістю працюючих автозаправних станцій та скороченням черг,
– заявив віцепрем'єр Росії.
Згідно з його словами, чинний результат дали:
- заборона на експорт нафтопродуктів;
- насичення ринку коштом імпорту;
- збільшення обсягів виробництва;
- перенесення термінів ремонту нафтопереробних заводів.
Олександр Новак додав, що в окремих регіонах "нині зберігається напружена ситуація". Але уряд вже шукає рішення, як забезпечити ці населені пункти нафтопродуктами.
Тиждень тому, 13 липня, президент Росії Володимир Путін визнав, що в Росії є проблеми з нафтопродуктами. Також він обіцяв, що незабаром уряд знайде рішення, яке допоможе росіянам.
Нагадаємо, що уряд першочергово постачає пальне до Москви, аби уникнути дефіциту бензину у столиці. Водночас в інших регіонах ситуація залишається важкою.
Особливо потерпає від кризи окупований Крим. Саме там не просто обмежують продаж пального, а й обмежують суспільне життя.