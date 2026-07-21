Что происходит в России на фоне дефицита бензина

С заявлением по поводу топлива выступил вице-премьер России Александр Новак, что пишет российское СМИ "Медуза".

Новак считает, что принятые правительством меры уже "дают свои результаты, и рынок уже частично стабилизируется".

Во многих регионах отменяют ограничения, что видно по количеству работающих автозаправочных станций и сокращению очередей,

– заявил вице-премьер России.

По его словам, положительный результат дали:

запрет на экспорт нефтепродуктов;

насыщение рынка за счет импорта;

увеличение объемов производства;

перенос сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Александр Новак добавил, что в отдельных регионах "в настоящее время сохраняется напряженная ситуация". Но правительство уже ищет решение, как обеспечить эти населенные пункты нефтепродуктами.

Неделю назад, 13 июля, президент России Владимир Путин признал, что в России есть проблемы с нефтепродуктами. Также он пообещал, что в ближайшее время правительство найдет решение, которое поможет россиянам.

Напомним, что правительство в первую очередь поставляет топливо в Москву, чтобы избежать дефицита бензина в столице. В то же время в других регионах ситуация остается тяжелой.

Особенно страдает от кризиса оккупированный Крым. Именно там не просто ограничивают продажу топлива, но и ограничивают суспильную жизнь.