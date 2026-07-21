Что происходит в России на фоне дефицита бензина
С заявлением по поводу топлива выступил вице-премьер России Александр Новак, что пишет российское СМИ "Медуза".
Новак считает, что принятые правительством меры уже "дают свои результаты, и рынок уже частично стабилизируется".
Во многих регионах отменяют ограничения, что видно по количеству работающих автозаправочных станций и сокращению очередей,
– заявил вице-премьер России.
По его словам, положительный результат дали:
- запрет на экспорт нефтепродуктов;
- насыщение рынка за счет импорта;
- увеличение объемов производства;
- перенос сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
Александр Новак добавил, что в отдельных регионах "в настоящее время сохраняется напряженная ситуация". Но правительство уже ищет решение, как обеспечить эти населенные пункты нефтепродуктами.
Неделю назад, 13 июля, президент России Владимир Путин признал, что в России есть проблемы с нефтепродуктами. Также он пообещал, что в ближайшее время правительство найдет решение, которое поможет россиянам.
Напомним, что правительство в первую очередь поставляет топливо в Москву, чтобы избежать дефицита бензина в столице. В то же время в других регионах ситуация остается тяжелой.
Особенно страдает от кризиса оккупированный Крым. Именно там не просто ограничивают продажу топлива, но и ограничивают суспильную жизнь.