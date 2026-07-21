Какой регион Кремль активно защищает от топливного кризиса

В России хотят избежать топливного кризиса именно в Москве, почему пишет Reuters.

Еще с мая дефицит топлива в той или иной степени ощущается во всех 11 часовых поясах России. По данным источников в отрасли, в начале июля общий объем производства бензина в России упал примерно до 65% от среднего сезонного уровня потребления.

Атака на Московский нефтеперерабатывающий завод в середине июня привела к дефициту топлива и длинным очередям на автозаправочных станциях. В то же время к середине июля поставки в российскую столицу, а также по всему Московскому региону стабилизировались. Об этом сообщили региональные трейдеры топлива, а также свидетельствуют наблюдения корреспондентов Reuters.

В Московском регионе проживает около 22 миллионов человек, то есть более одной шестой всего населения России. Еще с советских времен власти отдавали приоритет поставкам различных товаров в столицу, что отметили в Reuters.

Больше всего от дефицита сейчас страдает оккупированный Россией Крым. На полуострове:

приостановили проведение туристических мероприятий для детей;

ввели нормирование топлива;

ограничили мероприятия Суспильной жизни, в частности сократили часы работы магазинов и кафе.

Чтобы компенсировать потери бензина из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, поставки автомобильного бензина, произведенного на Урале и в Сибири, а также импортированного из Беларуси, были перенаправлены в Московский регион.

Один из трейдеров отметил, что Ачинский нефтеперерабатывающий завод в Красноярском крае Сибири поставляет топливо в Москву. По его оценкам, дополнительные поставки топлива в Москву из других регионов составляют несколько сотен тысяч тонн. Московский регион потребляет около 6 миллионов тонн бензина в год.

Для удовлетворения спроса Россия также начала импортировать топливо из Индии.

Что еще известно о топливном кризисе

Напомним, что в Москве работают 85% автозаправочных станций, а очереди на них минимальны. В то же время в других регионах топливный кризис никуда не исчез.

А самые серьезные проблемы действительно зафиксированы в оккупированном Крыму. В частности, на полуострове есть проблемы со светом.