Паливна криза "вдарили" про продуктах: чи буде дефіцит у магазинах Росії

У Санкт-Петербурзі виробники продуктів харчування почали попереджати торгівельні мережі міста про неможливість своєчасно поставити товар. Причиною таких подій є дефіцит пального у країні.

Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи

Відповідні повідомлення надсилають постачальники з інших регіонів – переважно з Поволжя та Південного федерального округу, про що пише російське медіа The Moscow Times.

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У листі від одного з виробників Ульянівської області йдеться, що у зв’язку з форс-мажорними обставинами автомобілі з нашою продукцією можуть затримуватися в дорозі.

Виробники попросили магазини не виставляти претензій за порушення строків поставки товару.

В Асоціації компаній омніканальної роздрібної торгівлі (АКОРТ), яка об’єднує найбільші торгівельні мережі, заявили, що "уважно" стежать за ситуацією з пальним і спільно з учасниками ринку працюють над "оптимізацією паливних витрат".

Станом на сьогодні великі федеральні торгівельні мережі зберігають стійкість логістики завдяки розвитку власної інфраструктури, оптимізації маршрутів і роботі розподільчих центрів, а також адаптують свої процеси до поточних умов,

– сказав голова АКОРТ Станіслав Богданов.

Він також додав, що говорити про "неминуче" перенесення зростання цін на пальне на роздрібні ціни продуктів наразі "передчасно".

Експерти зазначають, що труднощі на ринку логістики справді існують. Але вони не мають призвести до дефіциту товарів.

На думку незалежного консультанта з просування продуктів харчування до торгівельних мереж Михайла Лачугіна, ритейлери можуть із розумінням поставитися до затримок поставок. Зокрема, вони не запроваджуватимуть штрафів.

Отже, паливна криза у Росії вже впливає на всі галузі життя. Зокрема, дефіцит бензину та дизелю вже стає проблемою для великих міст країни.

Які є ще новини про паливну кризу

Кремль розглядає наразі варіанти імпорту пального. Однак лише за умови, що Москву влаштують ціни.

Водночас вартість бензину та дизельного пального на деяких АЗС у Росії вперше перевищила 100 рублів за літр. Можна навіть зустріти ціни у 120 або 140 рублів.