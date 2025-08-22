Де тонко, там і рветься: як дефіцит пального може підірвати боєздатність армії Путіна
- Росія переживає паливну кризу, яка може вплинути на боєздатність армії через дефіцит пального та зростання цін на пальне.
- Росія вирішує проблему дефіциту пального через закупівлі в Білорусі, хоча це не нова практика, оскільки Білорусь завжди постачала нафтопродукти в Росію.
Росія переживає гостру паливну кризу – ціни стрімко зростають, дефіцит збільшується. Експерти упевнені, що нестача пального може вплинути на боєздатність російської армії.
Як дефіцит пального впливає на армію?
Коли ЗСУ знищують запаси пального в Росії неподалік від лінії фронту, від цього страждає російський військово-промисловий комплекс. Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
- За словами Рябцева, на загарбницьку армію впливають також логістичні проблеми з постачанням пального, але на сьогодні вони трапляються рідко.
- Але якщо Україна хоче зробити проблеми російського ВПК системними, тоді потрібно продовжувати завдавати ударів.
Найважливіше бити туди, де "тонше". Тобто де найбільш критично і де вже нанесено шкоду. Тоді це може не лише ускладнити логістику, але і зробити неможливим, наприклад, використання техніки, як авіаційної, так і важкої,
– говорить експерт.
Наразі паливну кризу Росії вдається частково стримати завдяки Білорусі. Вона терміново закуповує пальне у сусідньої держави.
Однак Рябцев зазначає, що Білорусь завжди відправляла свої нафтопродукти в Росію, тому це вже певна закономірність, тим більше зараз, коли їй більше нікуди постачати пальне.
Варто знати! За даними "Белнефтехим" російські компанії почали масово цікавитися білоруськими нафтопродуктами саме у другій половині серпня, коли у Росії загострився дефіцит пального.
Чому у Росії загострюється паливна криза?
- Паливна криза в Росії загострюється через удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Від початку липня Україна вразила щонайменше 4 великі НПЗ Росії.
- Від українських атак постраждав Сизранський НПЗ у Самарській області. Також був атакований завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді.
- Через дефіцит пального бензин на деяких заправках Росії вже продають тільки за талонами. Особливо нестача відчувається у віддалених регіонах та на окупованих українських територіях.