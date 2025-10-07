В Росії росте дефіцит пального через успішні удари українських дронів, що спричинили зупинку частини нафтопереробних заводів. Паливна криза охопила тепер і Єкатеринбург, де вводять обмеження для водіїв.

Які обмеження діють у Єкатеринбурзі?

У російському місті лімітують продажі бензину на заправках. Уперше обмеження вводять навіть на дизельне паливо, повідомляє 24 Канал із посиланням на FREEДОМ. LIFE.

На сьогодні чимало АЗС Єкатеринбургу продають по 30 літрів бензину в одні руки. Також скоротили продажі дизелю до 70 літрів на одного водія.

На деяких заправках з'явилися оголошення із повідомленнями про обмеження продажів пального.

За інформацію російських видань, мешканці міста скаржаться на перебої із постачанням палива. Через це АЗС не відпускають бензин та дизель "про запас".

За їхніми словами, ситуація невтішна у різних районах міста:

одні АЗС не дозволяють заправляти понад 20-30 літрів бензину в одну автівку;

інші заправки забороняють наливати пальне в каністри;

треті взагалі не мають ні бензину марки А-95, ні дизпалива.

Де ще відчувається паливна криза?

Проте Єкатеринбург – далеко не єдине місто, яке страждає від паливної кризи в Росії. Нещодавно обмеження на продажі пального запровадили у сусідній Челябінській області.

Серйозні проблеми з пальним спостерігаються у Приморському краї та Владивостоці. Там на АЗС вишиковуються кілометрові черги. Водії скаржаться на повну відсутність бензину та дизеля й іноді навіть б'ються за пальне.

Та чи не найбільше від паливного дефіциту потерпає окупований Крим. Перебої з постачанням бензину і дизеля у регіоні розпочалися вже давно, а нещодавно запровадили обмеження у 20 літрів бензину в одні руки.

Важливо! Однією з ключових причин гострого дефіциту палива в Росії стали атаки українських дронів на російські НПЗ. За даними The Washington Post, безпілотники з України спричинили до 70% зупинок роботи заводів.

Як Росія бореться з паливною кризою?