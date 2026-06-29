Дефіцит пального загострюється: у Росії почали затримувати за бензин

У Росії через гострий дефіцит бензину активізувалися перекупники, які пропонують пальне удвічі або втричі дорожче. В Іркутську поліція лише за останню добу зупинила чотири випадки перепродажу бензину.

За що затримали росіян

Підозрюваних перекупників затримали, повідомила пресслужба регіонального управління МВС Росії.

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За даними відомства, затримані перепродавали бензин за значно завищеними цінами. При цьому навіть особливо не ховалися.

В одному з випадків торгували прямо поблизу АЗС.

Ще у трьох продавали пальне через месенджери та сайти оголошень.

Зокрема, поліція затримала 20-річного жителя Іркутська, який через онлайн-платформу продавав пальне по 250 рублів за літр. Однак за оголошенням на "угоду" прибули оперативники.

Деталі щодо інших трьох випадків пресслужба не розкрила. Як і не повідомила, скільки загалом затримали перекупників.

Поліція Іркутської області лише підтвердила, що всього склали чотири протоколи на місцевих жителів, які намагалися перепродавати бензин за завищеними цінами.

Щодо кожного з порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 14.1 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Вона означає здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без спеціального дозволу.

Чому затримують за бензин

Напередодні губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв оголосив режим підвищеної готовності в регіоні, аби запобігти надзвичайній ситуації через дефіцит бензину.

Відтак, він доручив регіональному управлінню МВС і Росгвардії відстежувати спроби перепродажу пального. Окрім того, правоохоронці мають "забезпечити громадський порядок" в чергах на АЗС.

Тож тепер в Іркутській області людей можуть затримати просто за те, що вони намагалися заправити бензин у каністру, а не в бак автомобіля.

Нагадаємо, паливна криза охопила щонайменше 69 регіонів Росії, включно з нафтовидобувними. Місцева влада вже вводить обмеження на продаж пального. Дефіцит б'є не лише по звичайних росіянах, але й по бізнесу та аграрній сфері.