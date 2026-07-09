Російська паливна криза дісталася Казахстану: країна різко обмежила рух транспорту

Паливна криза в Росії змушує сусідні країни посилювати контроль на кордоні. Казахстан запровадив нові обмеження на перетин кордону, щоб зупинити нелегальне вивезення дешевого пального.

Казахстан посилив контроль через нелегальне вивезення пального

Казахстан запровадив нові правила перетину кордону з Росією, щоб протидіяти незаконному вивезенню пального. Відтепер як вантажні, так і легкові автомобілі можуть в'їжджати до країни та виїжджати з неї не більше одного разу на добу, повідомив віцеміністр енергетики Казахстану Кайирхан Туткишбаєв.

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За його словами, таке рішення має допомогти зберегти баланс споживання пально-мастильних матеріалів на внутрішньому ринку.

Найбільше зростання попиту на пальне зафіксували у прикордонних із Росією Західно-Казахстанській, Актюбинській та Павлодарській областях. Раніше російські водії неодноразово повідомляли, що їздили до Казахстану заправляти автомобілі через нижчі ціни на бензин.

Крім того, уряд Казахстану активно виявляє транспорт із додатковими паливними баками, які використовують для так званого "сірого" експорту пального. До перевірок залучені Міністерство внутрішніх справ, Агентство фінансового моніторингу, прикордонна служба та митні органи.

Паливна криза в Росії посилює тиск на сусідні країни

Причиною різкого збільшення спроб вивезення бензину стала паливна криза в Росії. Дефіцит виник після серії ударів по російських нафтопереробних заводах, що призвело до зниження виробництва пального та введення обмежень на його продаж.

За інформацією казахстанської влади, лише за дві доби на пунктах пропуску вдалося припинити 61 спробу незаконного вивезення понад трьох тонн пального у каністрах та додаткових баках автомобілів.

Суттєву роль відіграє і різниця в цінах. У Казахстані літр бензину коштує близько 300–350 тенге, що еквівалентно приблизно 45–55 російським рублям. Водночас середня ціна бензину АІ-95 у Росії вже досягла 74,4 рубля за літр, а на окремих автозаправних станціях перевищує 100 рублів.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що паливний дефіцит у Росії вже виходить за межі внутрішньої проблеми. Він впливає на логістику, прикордонну торгівлю та змушує сусідні держави запроваджувати додаткові обмеження, аби захистити власний ринок від відтоку стратегічного ресурсу.

Раніше ми повідомляли, що Росія запровадила повну заборону на експорт дизельного пального. Водночас у липні країна розпочне імпорт нафтопродуктів.