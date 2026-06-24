Паливна криза у Росії набирає обертів: в окупованому Криму посилюють обмеження

Росія зіштовхується все з більшими проблемами на тлі палиівної кризи. Наразі уряд країни розглядає можливість запровадження заборони на експорт дизельного пального. Водночас є можливість імпорту пального для боротьби з дефіцитом.

Що відбувається у Росії

Особливо це стосується тимчасово окупованого Криму, про що пише Reuters.

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Президент Росії Володимир Путін також уперше прокоментував нещодавні удари України по цивільній інфраструктурі, зокрема по Московському нафтопереробному заводу. За його словами, ці атаки є спробою дестабілізувати суспільство.

Він також закликав уряд вжити додаткових заходів для мінімізації наслідків цих ударів.

У багатьох регіонах Росії повідомляють:

про обмеження продажу пального;

зростання цін на нафтопродукти;

довгі черги на автозаправках.

Зазвичай Росія експортує як нафту, так і різні нафтопродукти. Однак через українські атаки на нафтопереробні заводи вона вже була змушена заборонити експорт бензину та авіаційного пального.

За даними ринку та LSEG, морський експорт російського дизельного пального та газойлю у квітні зріс на 8% порівняно з березнем – до приблизно 3,25 мільйона тонн. Це лише трохи менше, ніж 3,3 мільйона тонн у квітні торік.

У травні обсяги експорту залишалися стабільними. Серед основних покупців російського дизеля – Бразилія та Туреччина.

"Влада" окупованого Севастополя оголосила про "тимчасові примусові заходи", зокрема припинення роботи громадського транспорту після 22:00 та закриття великих магазинів і кафе після 20:00. Також було зменшено інтенсивність вуличного освітлення.

Водночас виробництво бензину в Росії минулого тижня було приблизно на 25% нижчим за середньодобовий рівень червня 2025 року. Згідно з даними LSEG і ринкових джерел, морський експорт російських нафтопродуктів у першій половині червня скоротився приблизно на 15% порівняно з першою половиною травня через позапланові ремонти НПЗ після серії атак безпілотників.

Таким чином, українські удари є досить успішними. Їх вдалось завдати шкоди російському населенню та змусити владу шукати варіанти, аби вийти зі складної ситуації. Також Україна фактично "паралізувала" життя у тимчасово окупованому Криму.

Що ще відомо про паливну кризу

Паливна криза у Росії дійшла до головного нафтовидобувного регіону. Там запровадили обмеження на продаж бензину та дизелю.

Росія наразі розглядає варіант з забороною експорту дизелю. Також уряд прагне збільшили постачання пального.