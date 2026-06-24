Что происходит в России

Особенно это касается временно оккупированного Крыма, о чем пишет Reuters.

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Президент России Владимир Путин также впервые прокомментировал недавние удары Украины по гражданской инфраструктуре, в частности по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. По его словам, эти атаки являются попыткой дестабилизировать общество.

Он также призвал правительство принять дополнительные меры для минимизации последствий этих ударов.

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Во многих регионах России сообщают:

  • об ограничении продажи топлива;
  • росте цен на нефтепродукты;
  • длинные очереди на автозаправках.

Обычно Россия экспортирует как нефть, так и различные нефтепродукты. Однако из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы она уже была вынуждена запретить экспорт бензина и авиационного топлива.

По данным рынка и LSEG, морской экспорт российского дизельного топлива и газойля в апреле вырос на 8% по сравнению с мартом — до примерно 3,25 миллиона тонн. Это лишь немного меньше, чем 3,3 миллиона тонн в апреле прошлого года.

В мае объемы экспорта оставались стабильными. Среди основных покупателей российского дизельного топлива — Бразилия и Турция.

"Власти" оккупированного Севастополя объявили о "временных принудительных мерах", в частности о приостановке работы общественного транспорта после 22:00 и закрытии крупных магазинов и кафе после 20:00. Также была уменьшена интенсивность уличного освещения.

В то же время производство бензина в России на прошлой неделе было примерно на 25% ниже среднесуточного уровня июня 2025 года. Согласно данным LSEG и рыночных источников, морской экспорт российских нефтепродуктов в первой половине июня сократился примерно на 15% по сравнению с первой половиной мая из-за внеплановых ремонтов НПЗ после серии атак беспилотников.

Таким образом, украинские удары оказались достаточно успешными. Им удалось нанести ущерб российскому населению и заставить власти искать варианты выхода из сложной ситуации. Также Украина фактически "парализовала" жизнь во временно оккупированном Крыму.

Что ещё известно о топливном кризисе

Топливный кризис в России дошел до главного нефтедобывающего региона. Там ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

Россия в настоящее время рассматривает вариант с запретом экспорта дизельного топлива. Также правительство стремится увеличить поставки топлива.