Что происходит в России
Особенно это касается временно оккупированного Крыма, о чем пишет Reuters.
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Президент России Владимир Путин также впервые прокомментировал недавние удары Украины по гражданской инфраструктуре, в частности по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. По его словам, эти атаки являются попыткой дестабилизировать общество.
Он также призвал правительство принять дополнительные меры для минимизации последствий этих ударов.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Во многих регионах России сообщают:
- об ограничении продажи топлива;
- росте цен на нефтепродукты;
- длинные очереди на автозаправках.
Обычно Россия экспортирует как нефть, так и различные нефтепродукты. Однако из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы она уже была вынуждена запретить экспорт бензина и авиационного топлива.
По данным рынка и LSEG, морской экспорт российского дизельного топлива и газойля в апреле вырос на 8% по сравнению с мартом — до примерно 3,25 миллиона тонн. Это лишь немного меньше, чем 3,3 миллиона тонн в апреле прошлого года.
В мае объемы экспорта оставались стабильными. Среди основных покупателей российского дизельного топлива — Бразилия и Турция.
"Власти" оккупированного Севастополя объявили о "временных принудительных мерах", в частности о приостановке работы общественного транспорта после 22:00 и закрытии крупных магазинов и кафе после 20:00. Также была уменьшена интенсивность уличного освещения.
В то же время производство бензина в России на прошлой неделе было примерно на 25% ниже среднесуточного уровня июня 2025 года. Согласно данным LSEG и рыночных источников, морской экспорт российских нефтепродуктов в первой половине июня сократился примерно на 15% по сравнению с первой половиной мая из-за внеплановых ремонтов НПЗ после серии атак беспилотников.
Таким образом, украинские удары оказались достаточно успешными. Им удалось нанести ущерб российскому населению и заставить власти искать варианты выхода из сложной ситуации. Также Украина фактически "парализовала" жизнь во временно оккупированном Крыму.
Что ещё известно о топливном кризисе
Топливный кризис в России дошел до главного нефтедобывающего региона. Там ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.
Россия в настоящее время рассматривает вариант с запретом экспорта дизельного топлива. Также правительство стремится увеличить поставки топлива.