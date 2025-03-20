20 березня, 16:44
На українських АЗС дешевшає пальне: де ціна впала найбільше
Основні тези
- 20 березня мережі АЗС України знову знизили ціни на пальне, зокрема "Укрнафта" знизила ціни на бензин на 70 копійок за літр.
- Регіональні мережі, такі як BVS та "Автотранс", знизили ціни на бензин на 1-2 гривні за літр протягом останніх двох тижнів.
Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. 20 березня мережі АЗС зафіксували новий спад цін на пальне – деякі з них знижують ціни вже вдруге за тиждень.
Де пальне подешевшало
Компанія "Укрнафта" знизила ціни на бензин на 70 копійок за літр і на 20 копійок за газ, передає 24 Канал з посиланням на видання enkorr.
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Тепер ціна на бензин становить 53,79 гривні за літр, дизель – 52,79 гривні, а газ – 35,79 гривні за літр. Це означає, що ціна на пальне з початку тижня знизилася на 1,68 гривні за літр.
Де ще подешевшало пальне:
- Деякі регіональні мережі, такі як BVS і "Автотранс" у Полтаві, вдруге за березень знизили ціни на бензин.
- Ціни зменшилися на 1 гривню за літр у BVS і на 50 копійок у "Автотрансі". За останні два тижні ціни у цих мережах знизилися на 2 гривні за літр у BVS і на 1,50 гривні в "Автотрансі".
- Бензин у мережі Mango здешевшав на 1 гривню за літр, тепер його ціна складає 53,49 гривні за літр. З початку тижня пальне в цій мережі подешевшало на 1,50 гривні за літр.
- У дніпропетровській мережі Neftek також знизилась ціна на бензин на 1 гривню за літр, а газ подешевшав на 50 копійок за літр, до 37,49 гривні.
- У мережах Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор та "Паралель" ціни на бензин знизились менш ніж на 1 гривню за літр.
- Мережа "Авантаж 7", де ціна на газ була однією з найнижчих у країні, знизила вартість газу на 30 копійок за літр, до 34,45 гривні за літр.