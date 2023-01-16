Пальне дешевшає: на якій АЗС найвигідніше можна заправитись

За тиждень ціна пального на більшості АЗС подешевшала на гривню. Найвигідніша ціна бензину марки А-95 та дизелю станом на сьогодні пропонує компанія Авантаж 7.

Пальне подешевшало

Більшість АЗС за тиждень, з 13 по 16 січня, знизили ціну пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Де пальне подешевшало найбільше

У мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню, до 51 гривні.

Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне у цих мережах також знизилась на 1 гривню, до 53 гривні за літр і 54 гривні за літр відповідно.

Від 16 копійок до 1 гривні ціни на пальне знизили BVS, "БРСМ-Нафта", Shell, Mango.

Найвигіднішу ціну пального пропонує компанія Авантаж 7, де бензин А-95 коштує 47,50 гривні за літр, а дизель – 52 гривні.

Також зауважимо, що ціна пального протягом 2022 року зросла на майже 70%, згідно з даними Держстату. Це сталось через: