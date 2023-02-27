Бензин та дизель подешевшали за вихідні: на якій АЗС найвигідніше ціна

Пальне на деяких АЗС подешевшало до 2 гривень за літр. Хто за вихідні знизив ціну найбільше, а хто залишив без змін, дивіться далі.

Як знизилась ціна пального за вихідні

Бензин в середньому подешевшав на 17 – 30 копійок, до 47,63 – 49,30 гривень за літр за вихідні (з 17 по 24 лютого).

в середньому подешевшав на 17 – 30 копійок, до 47,63 – 49,30 гривень за літр за вихідні (з 17 по 24 лютого). Дизельне пальне – 103 гривень, до 040 гривень за літр.

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Як змінилась ціна бензину

Найбільше за цей час бензин здешевшав на станціях мережі "Олас" – до 44,90 гривень за літр (-1,10 гривень).

Найменше – на 8 копійок, до 45,99 гривні за літр – на АЗС мережі Mango.

Найдорожче А-95 реалізовує мережа "Авіас" – за 50 гривень за літр який не здешевшав за вихідні. Лише на одну копійку дешевше продає бензин Socar – 49,99 гривні за літр, де пальне подешевшало на 7 гривень за вихідні.

Найдешевше – за 44,39 гривні за літр – мережа VostokGaz, де пальне подешевшало на 50 копійок.

Таке здешевшання для всіх видів пального в середньому втричі більше порівняно з попереднім тижнем.

Яка ситуація з ціною дизельного пального

Дизель, на відміну від бензинів, здешевшав у всіх без винятку мережах, загалом на від 49 копійок – 2,50 гривень за літр.

Найдорожче дизель продає мережа Socar, за 52,99 гривні за літр (-75 копійок за літр). Найдешевше – VST – за 47,40 гривень за літр (-50 копійок за літр).

Що буде з ціною пального далі

Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зазначив, що наразі немає підстав казати про можливість суттєвого змінення вартості нафтопродуктів. Він підкреслює, як в бік зростання, так і в бік зменшення.