Танкер з російським дизелем вже прямує до США: судно належить грецькому мільярдеру

До Нью-Йорка наразі прямує танкер під прапором Мальти. Він перевозить 40 тисяч метричних тонн російського дизельного пального.

Що відомо про відправку пального з Росії до США

Танкер рушив до Сполучених Штатів після досягнення домовленості Володимира Путіна з Дональдом Трампом, про що свідчать дані LSEG у п’ятницю, як пише Reuters.

Трамп вдався до кількох кроків, сподіваючись знизити ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів у США 3 листопада,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема, американський лідер:

тимчасово призупинив дію окремих положень нового закону про санкції проти Росії;

пригрозив Європі забороною експорту дизельного пального зі США, якщо країни не вивільнять більше пального зі своїх стратегічних резервів.

За даними судноплавних сервісів, середньотоннажний танкер Agioi Fanendes завантажив 40 тисяч метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ 22 жовтня.

Зауважте! Очікується, що судно прибуде до США 7 листопада.

Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального та постачати його на світові ринки, зокрема до США, після укладення домовленості між президентом Росії Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Ще 9 жовтня Трамп оголосив про негайний експорт Росією 300 тисяч метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів, дизельного пального.

У листопаді обсяг постачання має становити 500 тисяч тонн, а "відразу після цього" – ще 1 мільйон тонн.

До кінця року Росія зможе збільшити експорт дизельного пального до 3 – 3,5 мільйона тонн на місяць, тобто до звичайного рівня експорту цього виду пального, про що заявив минулого тижня віцепрем’єр-міністр країни Олександр Новак.

Минулого тижня партії дизельного пального, призначені для експорту, завантажили в російському балтійському порту Приморськ, однак їхні кінцеві пункти призначення залишаються невідомими.

Зверніть увагу! За даними судноплавних сервісів LSEG, більшість суден вказують Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд як пункт призначення.

Після набуття чинності в лютому 2023 року повного ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, запровадженого через війну в Україні, Росія експортувала дизельне пальне переважно до Бразилії та Туреччини, а також до країн Африки.

Кому належить судно

Російське видання "Важливі новини" пише, що судно побудували у 2019 році. І з 2022 року воно щонайменше 15 разів заходило до російських портів, про що свідчать дані Global Fishing Watch (GFW).

Судно "Agioi Fanendes" належить мальтійській компанії Maltatankers Shipping, а управління судном здійснює грецька компанія Eastern Mediterranean Maritime. Її власник – грецький мільярдер Танасіс Мартінос, статки якого Forbes оцінює у 2,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Москва сподівається на ширше відновлення експорту пального. Також у Кремлі розмірковують щодо перспективи газової інфраструктури.