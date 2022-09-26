Націнки на пальне зараз вищі, ніж були до війни: в чому причина

На світових біржах ціна на нафту падає. Проте, на вартість пального в Україні це не вплине. Крім цього, націнки на пальне вищі, ніж були.

Чому не знизяться ціни на пальне

У коментарі 24 каналу Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, розповідає, що в українських трейдерів немає жодного інтересу в зниженні цін. Контролю з боку держави немає: ані контролю цін, ані контролю якості нафтопродуктів.

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Навіть податки трейдери не платять, окрім 7% ПДВ. А альтернативи нафтопродуктам немає. Тому пальне все одно купуватимуть, за будь-якими цінами,

– додає експерт.

Що там з націнками на пальне

За словами Сергія Куюна, директора "Консалтингової групи А–95", до війни в Україні працювало 70 імпортерів пального, у червні цього року їхнє число склало 355.

Проте, це навіть добре, адже в Україні розгалужена система джерел постачання, диверсифікована логістика. І ринок працює.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" Націнки на пальне зараз вищі, ніж були до війни. Але ж треба розуміти, що об’єм ринку зменшився на 30 – 50% в залежності від типу пального. Витрати на утримання інфраструктурних об’єктів, логістика здорожчали, а обсяги ринку впали. Для покриття цих витрат і були підвищені торгові націнки.

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Ціни на пальне

Сергій Куюн наголошує, що вже зараз ціни на дизпальне дуже високі, а от на бензин навпаки падають. Це все свідчить про високий попит і нестачу дизельного пального на європейському ринку.

В Україні повернули акцизний податок. Відтак, Геннадій Рябцев зауважує, що ціна на пальне залежатиме від ситуації з трендом на ринку. Тобто бензин та дизпаливо зростуть у ціні в діапазоні від 2 до 4 гривень.

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