Націнки на пальне зараз вищі, ніж були до війни: в чому причина

26 вересня 2022 , 11:46
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На світових біржах ціна на нафту падає. Проте, на вартість пального в Україні це не вплине. Крім цього, націнки на пальне вищі, ніж були.

Чому не знизяться ціни на пальне

У коментарі 24 каналу Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, розповідає, що в українських трейдерів немає жодного інтересу в зниженні цін. Контролю з боку держави немає: ані контролю цін, ані контролю якості нафтопродуктів. 

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Навіть податки трейдери не платять, окрім 7% ПДВ. А альтернативи нафтопродуктам немає. Тому пальне все одно купуватимуть, за будь-якими цінами,
– додає експерт. 

Що там з націнками на пальне

За словами Сергія Куюна, директора "Консалтингової групи А–95", до війни в Україні працювало 70 імпортерів пального, у червні цього року їхнє число склало 355. 

Проте, це навіть добре, адже в Україні розгалужена система джерел постачання, диверсифікована логістика. І ринок працює. 

 

Сергій Куюн

Директор "Консалтингової групи А–95"

Націнки на пальне зараз вищі, ніж були до війни. Але ж треба розуміти, що об’єм ринку зменшився на 30 – 50% в залежності від типу пального. Витрати на утримання інфраструктурних об’єктів, логістика здорожчали, а обсяги ринку впали. Для покриття цих витрат і були підвищені торгові націнки. 

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Ціни на пальне

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Автор: Валерія Городинська