Як і передбачалось, Рада повернула акциз на пальне. Тепер ціни на АЗС зростуть.

Цікаво Україна серед лідерів: як розростається криптоспільнота

Коли очікувати зростання

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, у коментарі 24 каналу розповів, що ціни зростуть після набуття чинності даного рішення.

Геннадій Рябцев

Експерт з енергетичних питань

Очікувати зростання цін на бензин, дизпаливо і скраплений нафтовий газ варто як тільки-но рішення набуде чинності.

За словами експерта ціна на пальне залежатиме від ситуації з трендом на ринку. Тобто бензин та дизпаливо зростуть у ціні в діапазоні від 2 до 4 гривень.

Звідки транспортуватимуть пальне

Директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн розповів 24 каналу, що найважче буде з дизпаливом, якого потрібно майже 3 мільйони тонн на місяць.

Швидше за все дизель транспортуватимуть з віддалених регіонів: можливо Індії, або ж арабські країни. Проте, якщо говорити про Індію, то пальне там виробляють з російської нафти.

Ціна на дизель залишатиметься високою, адже на нього високий попит, а ще спостерігається нестача на європейському ринку.

До теми Пальне зросте у ціні через акциз: чого очікувати українцям

Акциз на пальне: розмір податків

Акцизні податки на пальне становитимуть:

  • бензин 100 євро за 1000 літрів,
  • дизель 100 євро за 1000 літрів,
  • біопаливо 100 євро за 1000 літрів,
  • газ 52 євро за 1000 літрів.