Як повідомив 24 каналу Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, очікувати зростання цін на бензин, дизпаливо і скраплений нафтовий газ варто як тільки-но рішення набуде чинності.

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Наскільки зростуть ціни на пальне

За словами експерта все залежатиме від ситуації з трендом на ринку.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Ціна зросте пропорційно введеним податкам і повернениним податкам. Якщо перераховувати це у гривні, то у разі якщо низхідний тренд на зовнішних ринках збережеться, тобто ціни на кордоні будуть знижуватися і далі, варто очікувати зростання на 2 гривні. Якщо цей тренд на зниження зміниться на висхідний, тобто буде зростати вартість нафтопродуктів на кордоні, то тоді ціни зростуть на 3—4 гривні. Ці ціни стосуються бензину та дизпалива.

Щодо вартості скрапленого газу, то зростання цін на нього буде меншим: від пів гривні до однієї гривні.

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Акциз на пальне

Нагадуємо, що 14 серпня уряд таки вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Основна причина – катастрофічне падіння доходів бюджету.

Відтак, Рада, 21 вересня, прийняла рішення про повернення акцизу на пальне. Ще раніше Комітет податкової та митної політики підтримав повернення оподаткування пального до другого читання, а у бюджет-2023 містив податок на пальне.

Повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100 євро за 1000 літрів,

дизель 100 євро за 1000 літрів,

біопаливо 100 євро за 1000 літрів,

газ 52 євро за 1000 літрів.

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