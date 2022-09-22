Как сообщил 24 каналу Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, ожидать роста цен на бензин, дизтопливо и сжиженный нефтяной газ стоит, как только решение вступит в силу.

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Насколько вырастут цены на топливо

По словам эксперта, все будет зависеть от ситуации с трендом на рынке.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Цена вырастет пропорционально введенным налогам и возвратным налогам. Если перечислять это в гривне, то в случае если нисходящий тренд на внешних рынках сохранится, то есть цены на границе будут снижаться и дальше, следует ожидать роста на 2 гривны. Если этот тренд на снижение изменится на восходящий, то есть будет расти стоимость нефтепродуктов на границе, тогда цены вырастут на 3—4 гривны . Эти цены касаются бензина и дизтоплива.

Что касается стоимости сжиженного газа, то рост цен на него будет меньше: от полу гривны до одной гривны.

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Акциз на горючее

Напоминаем, что 14 августа правительство все-таки внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Основная причина – катастрофическое падение доходов бюджета.

Следовательно, Совет, 21 сентября, принял решение о возвращении акциза на горючее. Еще раньше Комитет налоговой и таможенной политики поддержал возврат налогообложения горючего до второго чтения, а в бюджет-2023 содержал налог на горючее.

Возвращаются акцизы в размере:

бензин 100 евро за 1000 литров,

дизель 100 евро за 1000 литров,

биотопливо 100 евро за 1000 литров,

газ 52 евро за 1000 литров.

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