Как и предполагалось, Рада вернула акциз на горючее. Теперь цены на АЗС поднимутся.
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Когда ожидать роста
Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, в комментарии 24 каналу рассказал, что цены вырастут после вступления данного решения в силу.
Ожидать роста цен на бензин, дизтопливо и сжиженный нефтяной газ стоит как только решение вступит в силу.
По словам эксперта, цена на топливо будет зависеть от ситуации с трендом на рынке. То есть бензин и дизтопливо вырастут в цене в диапазоне от 2 до 4 гривен.
Откуда будут транспортировать горючее
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал 24 каналу, что тяжелее всего будет с дизтопливом, которого нужно почти 3 миллиона тонн в месяц.
Скорее всего дизель будут транспортировать из отдаленных регионов: возможно Индии, или арабские страны. Однако, если говорить об Индии, то горючее там производят из российской нефти.
Цена на дизель будет оставаться высокой, ведь на него высок спрос, а еще наблюдается нехватка на европейском рынке.
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Акциз на горючее: размер налогов
Акцизные налоги на топливо будут составлять:
- бензин 100 евро за 1000 литров,
- дизель 100 евро за 1000 литров,
- биотопливо 100 евро за 1000 литров,
- газ 52 евро за 1000 литров.