Як повідомляє 24 каналу директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн, і український, і світовий ринок нафтопродуктів переживає зараз такий період, яких раніше не було.
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Україна та нове паливне диво
І хоч зараз на внутрішньому ринку палива відбуваються трансформації, проте у світі ще ніхто не будував новий ринок за три – чотири місяці, як зробила це Україна.
Зараз про це ніхто не говорить – всі вважають, що так і мало бути. Але насправді ми позбулися 100% довоєнних джерел імпорту, і повністю поновили забезпечення цього ринку – але тепер з Європи. Розвернути ринок зі Сходу на Захід – це просто неймовірна річ. А зараз за нами вже розвертається весь європейський континент.
Проте у цьому є й негативний фактор. Подолати дефіцит палива на ринку вдалось зокрема й тому, що Україна відмовилась від державного регулювання цін. Це призвело до максимальної активізації ринку, а тому тепер дизелем торгують всі.
Негативний вплив
Активізація ринку призвела до того, що до війни в Україні працювало 70 імпортерів дизпального, зараз же їх 355.
На думку співрозмовника 24 каналу, стверджувати про монополію на ринку чи обмеження конкуренції не доводиться. Це все гарантує об’єктивне ціноутворення і те, що Україна буде з пальним.
Націнки на пальне зараз вищі, ніж були до війни. Але ж треба розуміти, що об’єм ринку зменшився на 30 – 50% в залежності від типу пального. Витрати на утримання інфраструктурних об’єктів, логістика здорожчали, а обсяги ринку впали. Для покриття цих витрат і були підвищені торгові націнки,
– стверджує експерт.
Ще одним негативним наслідком активізації ринку стало погіршення якості пального. За результатами Інститут споживчих експертиз, якість пального в Україні жахлива і його дуже багато, особливо на Сході й Центрі України.
До теми Акциз на пальне повернули: коли зростуть ціни на АЗС
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Уряд повернув акцизний податок на бензин, дизпаливо та скроплений газ.
- Як повідомив 24 каналу Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, очікувати зростання цін на бензин, дизпаливо і скраплений нафтовий газ варто як тільки-но рішення набуде чинності.
- Ціни зростуть на бензин та дизпаливо у межах від 2 до 4 гривень. Все залежатиме від низхідного чи висхідного тренду на зовнішніх ринках. Щодо вартості скрапленого газу, то зростання цін на нього буде меншим: від пів гривні до однієї гривні.