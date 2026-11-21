В Україні продовжують знижуватися ціни на пальне. Від початку листопада оптова вартість бензину впала майже на 14 гривень за літр, а дизпального – більш ніж на 12 гривень. На автозаправках здешевлення поки менш помітне, однак найближчими тижнями ціни можуть опуститися ще нижче.

До якої ціни може подешевшати пальне

Як розповів 24 Каналу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, передумови для подальшого зниження цін на пальне є. Він прогнозує, що бензин може подешевшати приблизно до 80 гривень за літр, а дизель – до 90 – 93 гривень.

Швидкість здешевлення залежатиме від того, як швидко АЗС продаватимуть запаси пального, закуплені за вищими цінами. За оцінкою Куюна, на це може знадобитися близько трьох тижнів.

Експерт очікує, що вже наступного тижня дизель на всіх мережах може коштувати менше ніж 100 гривень за літр. Наразі більшість мереж уже опустили ціни нижче цієї позначки.

Наскільки вже впали ціни на бензин і дизель

Також Сергій Куюн повідомив, що, від початку зниження цін, 4 листопада, оптова вартість:

бензину – скоротилася на 13,70 гривні за літр – до 73,79 гривні;

дизель подешевшав на 12,38 гривні – до 88,31 гривні за літр.

На АЗС зниження виглядає так:

бензин подешевшав на 3,58 гривні за літр;

дизель - на 3,75 гривні.

За словами експерта, гуртові ціни вже дають змогу закуповувати бензин із доставкою наступного тижня по вартості 65 – 66 гривень за літр. Дизель у прикордонних регіонах вже продають по 82 – 85 гривень.

Чи подешевшає пальне до Нового року

Гарантувати, що ціни продовжать падати до кінця року, наразі не можна. За словами Куюна, ситуація на ринку може швидко змінитися через перебої з постачанням, зокрема внаслідок атак на судна чи блокування маршрутів.

Водночас зараз експерт не бачить передумов для подорожчання. Основне питання, за його оцінкою, не те, чи зростатимуть ціни, а наскільки швидко вони зможуть наблизитися до 80 гривень за літр бензину та 90–93 гривень за літр дизеля.

До слова, раніше імпорт пального був ускладнений, зокрема, через загострення ситуації на Близькому сході. Тепер ситуація з постачанням стабілізувалася, а закупівельна вартість знижується. А оскільки Україна залежить від імпорту пального, зміни на зовнішніх ринках досить швидко відображаються і на внутрішніх цінах.