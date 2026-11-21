До какой цены может подешеветь топливо

Как рассказал 24 Каналу директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, предпосылки для дальнейшего снижения цен на топливо есть. Он прогнозирует, что бензин может подешеветь примерно до 80 гривен за литр, а дизель – до 90–93 гривень.

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Скорость снижения цен будет зависеть от того, как быстро АЗС будут распродавать запасы топлива, закупленные по более высоким ценам. По оценке Куюна, на это может уйти около трех недель.

Эксперт ожидает, что уже на следующей неделе дизель во всех сетях может стоить менее 100 гривень за литр. В настоящее время большинство сетей уже снизили цены ниже этой отметки.

Насколько уже упали цены на бензин и дизель

Также Сергей Куюн сообщил, что с начала снижения цен, 4 ноября, оптовая стоимость:

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бензина – сократилась на 13,70 гривны за литр – до 73,79 гривны;

дизельное топливо подешевело на 12,38 гривны – до 88,31 гривны за литр.

На АЗС снижение выглядит так:

бензин подешевел на 3,58 гривны за литр;

дизельное топливо – на 3,75 гривны.

По словам эксперта, оптовые цены уже позволяют закупать бензин с доставкой на следующей неделе по цене 65–66 гривен за литр. Дизельное топливо в приграничных регионах уже продают по 82–85 гривен.

Подешевеет ли топливо к Новому году

Гарантировать, что цены продолжат падать до конца года, пока нельзя. По словам Куюна, ситуация на рынке может быстро измениться из-за перебоев с поставками, в частности в результате атак на суда или блокирования маршрутов.

В то же время сейчас эксперт не видит предпосылок для подорожания. Главный вопрос, по его оценке, заключается не в том, будут ли расти цены, а в том, насколько быстро они смогут приблизиться к 80 гривнам за литр бензина и 90–93 гривнам за литр дизеля.

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К слову, ранее импорт топлива был затруднен, в частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Теперь ситуация с поставками стабилизировалась, а закупочная стоимость снижается. А поскольку Украина зависит от импорта топлива, изменения на внешних рынках довольно быстро отражаются и на внутренних ценах.