Автогаз и дизельное топливо продолжают дорожать: что происходит на АЗС Украины

Сколько стоит топливо 2 ноября

Подробнее сообщает "24 Канал", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95". Средние цены на топливо по стране:

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бензин А-95 премиум – 93,89 гривны за литр;

бензин А-95 – 90,08 гривны за литр;

бензин А-92 – 86,35 гривны за литр;

дизельное топливо – 104,50 гривны за литр;

автогаз – 58,41 гривны за литр.

Прогнозы

Каковы цены в Киевской области

бензин А-95 премиум – 94,42 гривны за литр;

бензин А-95 – 89,99 гривны за литр;

бензин А-92 – 83,30 гривны за литр;

дизельное топливо – 104,61 гривны за литр.

Какие цены во Львовской области

бензин А-95 премиум – 94,57 гривны за литр;

бензин А-95 – 90,52 гривны за литр;

бензин А-92 – 86,90 гривны за литр;

дизельное топливо – 105,04 гривны за литр.

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Каковы цены в Харьковской области

бензин А-95 премиум – 94,76 гривны за литр;

бензин А-95 – 89,93 гривны за литр;

бензин А-92 – 86,77 гривны за литр;

дизельное топливо – 104,29 гривны за литр.

Каковы цены в Одесской области

бензин А-95 премиум – 93,66 гривны за литр;

бензин А-95 – 90,52 гривны за литр;

бензин А-92 – 86,90 гривны за литр;

дизельное топливо – 104,58 гривны за литр.

Каковы цены в Днепропетровской области

бензин А-95 премиум – 93,15 гривны за литр;

бензин А-95 – 89,69 гривны за литр;

бензин А-92 – 86,45 гривны за литр;

дизельное топливо – 104,04 гривны за литр.

Чего ожидать от цен на топливо

Динамика цен на топливо в ближайшее время будет зависеть от ситуации с импортом. Также на стоимость топлива повлияет закупочная стоимость ресурса, о чем говорится в аналитике от 24 Канала.

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Наиболее напряженной остается ситуация на рынке автогаза. Его цена на отдельных АЗС может достичь 60 гривен.

Иная ситуация с дизельным топливом. Рост импорта уже создает предпосылки для стабилизации оптовых цен.

Какие меры принимает государство

В настоящее время Антимонопольный комитет продолжает расследование ситуации. Однако его глава Павел Кириленко, выступая на пленарном заседании Верховной Рады 30 апреля, заявил, что говорить о злоупотреблении монополией на рынке сегодня неуместно. Доказательств сговора пока не обнаружено, а повышение цен – реакция на кризис на Ближнем Востоке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее бывшая премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что "Укрнафта" будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой цены в нынешних условиях. Кроме того, правительство сотрудничает с международными партнерами с целью увеличения объемов импорта.

В то же время программа кэшбэка на топливо уже завершилась. С 20 марта по 31 мая ею воспользовались почти 2,3 миллиона украинцев, которые получили 15% компенсации за дизельное топливо, 10% – за бензин и 5% – за автогаз. Обратите внимание: накопленные средства необходимо было использовать до 30 июня включительно, после чего они были возвращены в госбюджет.