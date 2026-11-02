Автогаз та дизель продовжують дорожчати: що відбувається на АЗС України

Скільки коштує пальне 2 листопада

Детальніше повідомляє 24 Канал, який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне в країні:

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бензин А-95 преміум – 93,89 гривні за літр;

бензин А-95 – 90,08 гривні за літр;

бензин А-92 – 86,35 гривні за літр;

дизпальне – 104,50 гривні за літр;

автогаз – 58,41 гривні за літр.

Прогнози

Які ціни у Київській області

бензин А-95 преміум – 94,42 гривні за літр;

бензин А-95 – 89,99 гривні за літр;

бензин А-92 – 83,30 гривні за літр;

дизпальне – 104,61 гривні за літр.

Які ціни у Львівській області

бензин А-95 преміум – 94,57 гривні за літр;

бензин А-95 – 90,52 гривні за літр;

бензин А-92 – 86,90 гривні за літр;

дизпальне – 105,04 гривні за літр.

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Які ціни у Харківській області

бензин А-95 преміум – 94,76 гривні за літр;

бензин А-95 – 89,93 гривні за літр;

бензин А-92 – 86,77 гривні за літр;

дизпальне – 104,29 гривні за літр.

Які ціни в Одеській області

бензин А-95 преміум – 93,66 гривні за літр;

бензин А-95 – 90,52 гривні за літр;

бензин А-92 – 86,90 гривні за літр;

дизпальне – 104,58 гривні за літр.

Які ціни у Дніпропетровській області

бензин А-95 преміум – 93,15 гривні за літр;

бензин А-95 – 89,69 гривні за літр;

бензин А-92 – 86,45 гривні за літр;

дизпальне – 104,04 гривні за літр.

Чого очікувати від цін на пальне

Динаміка цін на пальне найближчим часом залежатиме від ситуації з імпортом. Також на ціну пального вплине закупівельна вартість ресурсу, про що йдеться в аналітиці від 24 Каналу.

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Найбільш напруженою залишається ситуація на ринку автогазу. Його ціна на окремих АЗС може сягнути 60 гривень.

Інша ситуація з дизельним пальним. Зростання імпорту вже створює передумови для стабілізації гуртових цін.

Яких заходів вживає держава

Наразі Антимонопольний комітет продовжує розслідування щодо ситуації. Однак його очільник Павло Кириленко, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради 30 квітня, заявив, що говорити про зловживання монополією на ринку сьогодні недоречно. Доказів змови поки не виявили, а підвищення цін – реакція на кризу на Близькому Сході.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, аби сформувати орієнтир справедливої ціни в нинішніх умовах. Окрім того, уряд співпрацює з міжнародними партнерами заради збільшення обсягів імпорту.

Натомість програма кешбеку на пальне вже завершилася. З 20 березня по 31 травня нею скористалося майже 2,3 мільйона українців, які отримали 15% компенсації за дизель, 10% – за бензин і 5% – за автогаз. Зауважте, накопичені кошти потрібно було використати до 30 червня включно, потім їх повернули у держбюджет.