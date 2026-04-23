У Раді НБУ відповіли, чи впаде ціна палива в Україні, якщо закінчиться війна на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході вже вдарила по світових цінах на нафту і пальне, і Україна не стала винятком. Оскільки країна майже повністю залежить від імпорту, будь-які різкі коливання на зовнішніх ринках швидко відчуваються і всередині країни.

Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман в ефірі 24 Каналу пояснив, що після завершення війни ціни в Україні справді можуть піти вниз. Але, за його словами, це не означає, що пальне автоматично подешевшає рівно настільки, наскільки впаде нафта у світі.

Чи впаде ціна пального в Україні?

Війна на Близькому Сході сильно вдарила по вартості пального в усьому світі, і Україна тут не стала винятком. Причому це зачепило не лише країни, які залежать від імпорту енергоносіїв, а й Сполучені Штати, хоча вони самі є експортером нафти й нафтопродуктів. Це, за словами Фурмана, ще раз показує: коли на світовому ринку починається такий стрес, ціна росте не через чиюсь змову, а через загальну реакцію ринку.

У США ціни на бензин зросли більш ніж на 30%, а на дизель – більш ніж на 40%. І це при тому, що США є експортером нафти та нафтопродуктів,

– пояснив Фурман.

Для України ця залежність ще відчутніша, бо майже все паливо країна зараз завозить з-за кордону. Після того як Росія знищила українські нафтопереробні заводи, внутрішній ринок фактично перейшов на імпорт, тому будь-яке коливання ціни на нафту одразу відбивається і на вартості бензину та дизелю.

До уваги! Після загострення на Близькому Сході пальне в Україні суттєво подорожчало. Станом на 23 квітня середня ціна бензину А-95 становила 72,49 гривні за літр, а дизпального – 88,21 гривні, при цьому експерти кажуть, що передбачити подальшу динаміку цін наразі складно.

Водночас прямої пропорції тут не буде: якщо нафта подешевшає, паливо в Україні теж має знизитися в ціні, але не обов'язково на той самий відсоток, бо кожна країна має свої ринкові умови, логістику й особливості формування ціни.

Якщо ціна на нафту зменшиться, то зменшення вартості пального в Україні має бути беззаперечно. Але чи буде воно саме в тих відсотках, як знизиться нафта, – не факт,

– сказав член Ради НБУ.

Тобто завершення війни на Близькому Сході справді може потягнути ціни вниз, але швидкого і дзеркального здешевлення пального в Україні чекати не варто. Тут ринок реагуватиме не лише на ціну бареля, а й на весь ланцюг імпорту, який зараз критично важливий для країни.

