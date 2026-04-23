У Раді НБУ відповіли, чи впаде ціна палива в Україні, якщо закінчиться війна на Близькому Сході
- Ціни на нафту і пальне в Україні підвищилися через війну на Близькому Сході.
- Після завершення війни ціни в Україні можуть знизитися, але не обов'язково пропорційно до зниження світових цін на нафту.
Війна на Близькому Сході вже вдарила по світових цінах на нафту і пальне, і Україна не стала винятком. Оскільки країна майже повністю залежить від імпорту, будь-які різкі коливання на зовнішніх ринках швидко відчуваються і всередині країни.
Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман в ефірі 24 Каналу пояснив, що після завершення війни ціни в Україні справді можуть піти вниз. Але, за його словами, це не означає, що пальне автоматично подешевшає рівно настільки, наскільки впаде нафта у світі.
Чи впаде ціна пального в Україні?
Війна на Близькому Сході сильно вдарила по вартості пального в усьому світі, і Україна тут не стала винятком. Причому це зачепило не лише країни, які залежать від імпорту енергоносіїв, а й Сполучені Штати, хоча вони самі є експортером нафти й нафтопродуктів. Це, за словами Фурмана, ще раз показує: коли на світовому ринку починається такий стрес, ціна росте не через чиюсь змову, а через загальну реакцію ринку.
У США ціни на бензин зросли більш ніж на 30%, а на дизель – більш ніж на 40%. І це при тому, що США є експортером нафти та нафтопродуктів,
– пояснив Фурман.
Для України ця залежність ще відчутніша, бо майже все паливо країна зараз завозить з-за кордону. Після того як Росія знищила українські нафтопереробні заводи, внутрішній ринок фактично перейшов на імпорт, тому будь-яке коливання ціни на нафту одразу відбивається і на вартості бензину та дизелю.
До уваги! Після загострення на Близькому Сході пальне в Україні суттєво подорожчало. Станом на 23 квітня середня ціна бензину А-95 становила 72,49 гривні за літр, а дизпального – 88,21 гривні, при цьому експерти кажуть, що передбачити подальшу динаміку цін наразі складно.
Водночас прямої пропорції тут не буде: якщо нафта подешевшає, паливо в Україні теж має знизитися в ціні, але не обов'язково на той самий відсоток, бо кожна країна має свої ринкові умови, логістику й особливості формування ціни.
Якщо ціна на нафту зменшиться, то зменшення вартості пального в Україні має бути беззаперечно. Але чи буде воно саме в тих відсотках, як знизиться нафта, – не факт,
– сказав член Ради НБУ.
Тобто завершення війни на Близькому Сході справді може потягнути ціни вниз, але швидкого і дзеркального здешевлення пального в Україні чекати не варто. Тут ринок реагуватиме не лише на ціну бареля, а й на весь ланцюг імпорту, який зараз критично важливий для країни.
Останні новини про нафту і ціни на пальне?
- Премії на російську нафту ESPO Blend для постачання в Китай знизилися через слабший попит. У Reuters зазначають, що червневі партії торгувалися вже з меншою премією, ніж травневі, тоді як Urals зберігає вищі показники і лишається вигідною насамперед для індійських НПЗ.
- S&P Global Energy погіршила прогноз світового попиту на нафту у 2026 році. У компанії очікують, що зростання попиту буде значно нижчим, ніж прогнозували раніше, а найбільше на ринку вже відчуваються проблеми з дизелем і авіаційним паливом через наслідки кризи навколо Ормузької протоки.