Пальне може подорожчати вже у лютому: з чим буде найбільша проблема

Ціни на паливо усіх видів в Україні знижуються третій тиждень поспіль. Це відбувається попри прогнози щодо зростання напруги на ринку.

Чи можуть ціни незабаром почати дорожчати та чого очікувати внаслідок ембарго російських нафтопродуктів у Європі, дізнавався 24 Канал.

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Наскільки подешевшало пальне

Середньозважена ціна бензину А-95 з 23 грудня здешевшала з 52,26 гривні до 50,50 гривні.

з 23 грудня здешевшала з 52,26 гривні до 50,50 гривні. Преміальний бензин А-95+ подешевшав на 1,23 гривні – з 53,08 гривні до 51,85 гривні.

подешевшав на 1,23 гривні – з 53,08 гривні до 51,85 гривні. Ціна бензину А-92 знизилася на 71 копійку.

знизилася на 71 копійку. А дизпаливо подешевшало у середньому на 92 копійки.

Зниження відбулося через подешевшання нафти після новорічних свят, розповів економічний експерт Геннадій Рябцев. Ціна нафти марки Brent після нового року опустилася з 85,99 долара за барель до 77,96 долара.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Через низхідний тренд на ринку нафти у Європі подешевшали нафтопродукти, звідки закупають паливо усі українські трейдери. Завдяки цьому вдалося уникнути прогнозованого стрибка цін на новорічні та різдвяні свята.

Подешевшання цін в Україні також відбувається через нарощення постачань напередодні європейського ембарго нафтопродуктів.

Внаслідок динамічних постачань ціни падають. Багато українських мереж мають запас на 20–25 днів. Підготовка до антиросійського ембарго на нафтопродукти триває,

– зазначає директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Що буде після ембарго нафтопродуктів у ЄС

5 лютого набере чинності ембарго російських нафтопродуктів у ЄС. Це може спричинити наступне подорожчання на ринку пального в Україні, адже припинення постачання російських нафтопродуктів до Європи означатиме сильнішу конкуренцію при закупівлях палива та нафтопродуктів.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Внаслідок ембарго може виникнути нестача ресурсу на спотовому ринку. Річ у тому, що всі українські трейдери здійснюють саме спотові закупівлі на ринку зі дня на день. Наразі в жодного українського трейдера немає довгострокового контракту.

Найбільший дефіцит на спотовому ринку може стосуватися дизельного пального, адже після ембарго зникне значна частина загальної кількості продукту.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" Я це не виключаю підвищення цін після ембарго, тому що це означає, що Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного палива. Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні – 24 канал), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць – дуже суттєві обсяги, – пояснює Сергій Куюн.

Європейські виробники зможуть компенсувати зникнення російських нафтопродуктів з ринку для тих компаній, які підписали середньострокові та довгострокові контракти. Проте на вільному спотовому ринку може потрапляти менше палива, ніж було минулого року.

Чи можна уникнути раптових подорожчань

Якби українські трейдери підписали середньострокові або довгострокові контракти на постачання палива, це б убезпечило українських споживачів від раптових подорожчань. Більш того, закупівельні ціни на паливо у такому разі були б вигіднішими за спотові, адже у них немає спекуляційних аспектів.

З боку держави раціональність закупівель палива для українських споживачів поки що не контролюється.

Важливо, що з початком війни трейдери почали отримувати вдвічі більші прибутки, аніж до війни, від чого на потреби держави не йде нічого,

– каже експерт Рябцев.

За рік помітно подорожчав кожен вид пального. Так, наприклад, ціна бензину, автогазу та дизелю за період з 24 березня по 30 грудня 2022 року змінилась наступним чином: