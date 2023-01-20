Могут ли цены в скором времени начать дорожать и чего ждать в результате эмбарго российских нефтепродуктов в Европе, узнавал 24 Канал.

Интересно Эмбарго на нефтепродукты ударит по России сильнее, чем нефтяные ограничения

  • Средневзвешенная цена бензина А-95 с 23 декабря подешевела с 52,26 гривны до 50,50 гривны.
  • Премиальный бензин А-95+ подешевел на 1,23 гривны – с 53,08 гривны до 51,85 гривны.
  • Цена бензина А-92 снизилась на 71 копейку.
  • А дизтопливо подешевело в среднем на 92 копейки.

Снижение произошло из-за удешевления нефти после новогодних праздников, рассказал экономический эксперт Геннадий Рябцев. Цена нефти марки Brent с началом нового года опустилась с 85,99 доллара за баррель до 77,96 доллара.

Геннадий Рябцев

Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований

Из-за нисходящего тренда на рынке нефти в Европе подешевели нефтепродукты, откуда закупают топливо все украинские трейдеры. Благодаря этому удалось избежать прогнозируемого скачка цен на новогодние и рождественские праздники.

Снижение цен в Украине также происходит из-за наращивания поставок накануне европейского эмбарго нефтепродуктов.

В результате динамических поставок цены падают. Многие украинские сети имеют запас на 20–25 дней. Подготовка к антироссийскому эмбарго на нефтепродукты продолжается,
– отмечает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

5 февраля вступит в силу эмбарго российских нефтепродуктов в ЕС. Это может повлечь за собой дальнейшее подорожание на рынке горючего в Украине, ведь прекращение поставок российских нефтепродуктов в Европу будет означать более сильную конкуренцию при закупках топлива и нефтепродуктов.

Геннадий Рябцев

Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований

В результате эмбарго может возникнуть нехватка ресурса на спотовом рынке. Дело в том, что все украинские трейдеры совершают именно спотовые закупки на рынке со дня на день. Пока ни у одного украинского трейдера нет долгосрочного контракта.

Наибольший дефицит на спотовом рынке может относиться к дизельному топливу, ведь после эмбарго исчезнет значительная часть общего количества продукта.

Сергей Куюн

Директор "Консалтинговая группа А-95"

Я это не исключаю повышения цен после эмбарго, потому что это означает, что Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного топлива. Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллионов тонн в месяц. У нас (в Украине – 24 Канал), видимо, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы, – объясняет Сергей Куюн.

Европейские производители смогут компенсировать исчезновение российских нефтепродуктов с рынка для компаний, подписавших среднесрочные и долгосрочные контракты. Однако на свободный спотовой рынок может попадать меньше топлива, чем в прошлом году.

Если бы украинские трейдеры подписали среднесрочные или долгосрочные контракты на поставку топлива, это обезопасило бы украинских потребителей от внезапных подорожаний. Более того, закупочные цены на топливо в таком случае были бы выгоднее спотов, ведь у них нет спекуляционных аспектов.

Со стороны государства рациональность закупок топлива для украинских потребителей пока не контролируется.

Важно, что с началом войны трейдеры начали получать вдвое большие прибыли, чем до войны, от чего на нужды государства ничего не идет,
– говорит эксперт Рябцев.

За год заметно подорожали все виды горючего. Так, например, цена бензина, автогаза и дизеля за период с 24 марта по 30 декабря 2022 изменилась следующим образом:

  • Автогаз подорожал на 5,28 гривны за литр (24,15 гривны против 29,43 гривны соответственно).
  • Дизельное топливо – 18,59 гривны за литр (36,54 гривны против 55,13 гривны).
  • Бензин А-92 – 18,09 гривны за литр (32,94 гривны против 51,03 гривны соответственно).