Пальне відчутно подешевшало: в НБУ назвали причину

За місяць ціна пального в Україні подешевшала. В Нацбанку підкреслили, що цьому сприяло насичення ринку та налагодження логістики.

Ціна пального знизилась

Темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7% річних. Основні причини – поступове насичення ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції, мовиться у коментарів НБУ.

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Регулятор також зауважив, що зростання споживчих цін у липні виявилося повільнішим, ніж прогнозував НБУ, висока базова інфляція свідчить про збереження значного фундаментального інфляційного тиску.

Що буде з інфляцією

У НБУ прогнозують, що інфляція прискорюватиметься до кінця 2022 року, а почне знижуватися на початку 2023 року. У липні інфляція прискорилась до 22,2% річних проти 21,5% річних у червні.

Водночас ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними через високу невизначеність із тривалістю війни і пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань,

– пояснив регулятор.

Роздрібна ціна пального

За місяць (з 1 липня по 1 серпня) найпомітніше знизилась цін на автогаз та дизельне пальне, а от бензин марки "А-95" практично не змінився.

Бензин "А-95" за місяць подешевшав на 45 копійок (50,61 проти 50,16 гривні за літр).

за місяць подешевшав на 45 копійок (50,61 проти 50,16 гривні за літр). Дизельне пальне – на 1,70 гривні (56,40 проти 54,70 гривні за літр).

– на 1,70 гривні (56,40 проти 54,70 гривні за літр). Автогаз – на майже 10 гривень (38,96 проти 28,97 гривні за літр).

Середня ціна на автогазу за тиждень (з 5 по 12 серпня) у мережах АЗС знизилася на 1,27 гривні – до 26,99 гривні за літр, згідно з даними Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

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