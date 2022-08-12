Цена горючего снизилась

Темпы роста цен на горючее снизились до 77,7% годовых . Основные причины – постепенное насыщение рынка из-за налаживания логистики и возобновления конкуренции, говорится в комментариях НБУ.

Читайте также Надежный как доллар: что нужно знать о стейблкойне

Регулятор также отметил, что рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал НБУ, высокая базовая инфляция свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления.

Что будет с инфляцией

В НБУ прогнозируют, что инфляция будет ускоряться до конца 2022, а начнет снижаться в начале 2023 года. В июле инфляция ускорилась до 22,2% годовых по сравнению с 21,5% годовых в июне.

В то же время риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшения инфляционных ожиданий,

– объяснил регулятор.

Розничная цена горючего

За месяц (с 1 июля по 1 августа) заметно снизилась цена на автогаз и дизельное топливо, а вот бензин марки "А-95" практически не изменился.

Бензин "А-95" за месяц подешевел на 45 копеек (50,61 по сравнению с 50,16 гривен за литр).

за месяц подешевел на 45 копеек (50,61 по сравнению с 50,16 гривен за литр). Дизельное горючее – на 1,70 гривну (56,40 по сравнению с 54,70 гривны за литр).

– на 1,70 гривну (56,40 по сравнению с 54,70 гривны за литр). Автогаз – почти на 10 гривен (38,96 по сравнению с 28,97 гривен за литр).

Средняя цена на автогаз за неделю (с 5 по 12 августа) в сетях АЗС снизилась на 1,27 гривну — до 26,99 гривен за литр, согласно данным Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Интересно – как Сербия и Хорватия относится к войне в Украине: смотрите видео