Цена горючего снизилась
Темпы роста цен на горючее снизились до 77,7% годовых . Основные причины – постепенное насыщение рынка из-за налаживания логистики и возобновления конкуренции, говорится в комментариях НБУ.
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Регулятор также отметил, что рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал НБУ, высокая базовая инфляция свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления.
Что будет с инфляцией
В НБУ прогнозируют, что инфляция будет ускоряться до конца 2022, а начнет снижаться в начале 2023 года. В июле инфляция ускорилась до 22,2% годовых по сравнению с 21,5% годовых в июне.
В то же время риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшения инфляционных ожиданий,
– объяснил регулятор.
Розничная цена горючего
За месяц (с 1 июля по 1 августа) заметно снизилась цена на автогаз и дизельное топливо, а вот бензин марки "А-95" практически не изменился.
- Бензин "А-95" за месяц подешевел на 45 копеек (50,61 по сравнению с 50,16 гривен за литр).
- Дизельное горючее – на 1,70 гривну (56,40 по сравнению с 54,70 гривны за литр).
- Автогаз – почти на 10 гривен (38,96 по сравнению с 28,97 гривен за литр).
Средняя цена на автогаз за неделю (с 5 по 12 августа) в сетях АЗС снизилась на 1,27 гривну — до 26,99 гривен за литр, согласно данным Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.