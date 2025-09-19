В Росії стрімко росте дефіцит пального. Наразі проблеми з постачання бензину охопили щонайменше 20 регіонів країни та окуповані території України.

Як росте дефіцит пального в Росії?

Разом із дефіцитом пального по всій Росії зростає вартість нафтопродуктів. За даними Санкт-Петербурзької біржі, 17 вересня ціна бензину марки АІ-92 досягла 73,2 тисячі рублів за тонну, встановивши історичний рекорд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Паливна криза в Росії розгортається через низку факторів:

Цьому сприяли удари українських дронів по НПЗ Росії. З 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів, які сукупно мають потужність 119,2 мільйона тонн на рік.

Російському Міненерго та нафтовим компаніям навіть довелося терміново переглядати терміни планового ремонту заводів, аби наростити постачання палива для внутрішнього ринку.

До дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях,

– зазначає розвідка.

Додало проблем і штучне обмеження пропозиції пального, яке запровадили великі державні компанії:

"Роснєфть";

"Лукойл";

"Газпром Нєфть";

"Татнєфть";

та "Сургутнєфтєгаз".

Вони постійно затримують відвантаження законтрактованого пального іншим АЗС на користь власних заправних станцій. Їм вигідніше платити 5% штрафи за невиконані зобов'язання, ніж постачати бензин на ринок.

За даними Politico, через кризу продажі бензину в Росії впали до мінімального рівня за останні 2 роки:

обсяги реалізації бензину марки А-92 впали на 21,7% у вівторок, опустившись до 15 600 тонн – це мінімум із 2023 року;

продажі А-95 також скоротилися – на 15,5% у порівнянні з попереднім днем, досягнувши лише 12 060 тонн.

У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в рф, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії,

– прогнозують в розвідці.

Паливна криза в Росії: що відомо?