Панама скасує реєстрацію понад 100 російських танкерів

Панама анулює реєстрацію 128 суден, пов’язаних із Росією. Таке рішення пов'язане з санкціями США, їхніх союзників та ООН.

Панама не ігноруватиме санкції

Рішення здебільшого стосується танкерів, частина з яких вже виключена з реєстру, а інші очікують на видалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Гендиректор Панамського морського управління Рамон Франко наголосив, що країна не ігноруватиме виклики, зокрема санкційні обмеження.

Ми точно не збираємося залишатися осторонь поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним з них",

– зазначив Рамон Франко.

Попри це, панамський судновий реєстр залишається одним із найбільших у світі, налічуючи понад 8 000 суден.

Росія нарощує тіньовий флот

У 2024 році 60% російської нафти, що транспортувалась морем, перевозили танкери, які обходили санкції, користуючись іншими прапорами.

Згідно з інформацією від ГУР МО України, тіньовий флот Росії збільшився, і наразі ним транспортують 78% сирої нафти та понад третину нафтопродуктів. Загалом Росія заробила понад 80 мільярдів євро на такому експорті.

Портал War&Sanctions оновив список суден, що належать тіньовому флоту, і додав ще 35 нових. Також були розкриті танкери, які нещодавно змінили свої назви, прапори чи власників, щоб приховати зв’язки з Росією.

Цікаво! Зараз у тіньовому флоті налічується 387 суден, які можуть перевозити понад 57 мільйонів тонн нафти.