ПДВ та мито для товарів оборонної сфери скасують: Рада підтримала законопроєкти
Джерело:Ярослав Железняк
Рада підтримала законопроєкти щодо звільнення від податку на додану вартість та мита товарів для безпеки та оборони. "За" проголосували 317 та 316 нардепів.
Законопроєкти №9061 та №9062 передбачають, що від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України звільняються такі товари:
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- Міноборони;
- ЗСУ;
- іншим військовим формуванням;
- розвідувальним органам;
- органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави.
А також поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.
Нардеп Железняк додав, що пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.