За рішенням Кабміну вартість акцизного податку підвищиться для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Кошти мають покрити витрати, які пов'язані з виробництвом, зберіганням та реалізацією продуктів.
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Яка вартість марок акцизного податку
Як зазначили у Мінфіні, вартість марки акцизного податку з 2014 року не змінювалася до цього часу.
- Відтак для алкогольних напоїв вартість зміниться з 16 копійок до близько 35 копійок.
- Для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – до близько 16 копійок.
Під час підвищення ціни на марки враховували те, що:
- збільшилася вартість у 2023 році захищеного паперу у 2,1 раза;
- зросла вартість виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
- ціни на енергоносії та використання альтернативних джерел теж вплинули;
- на додаток, збільшилася складність та вартість логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.
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Повернення ПДВ на пальне
Нагадуємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд скасував акциз на пальне та знизив розмір ПДВ. Однак у липні 2023 року все планують повернути.
У коментарі 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, попередив, що після повернення рівня ПДВ до 20% ціни на ринку нафтопродуктів можуть помітно зрости:
- бензин може зрости приблизно на 10 гривень,
- дизель – на 7 гривень,
- скраплений газ – десь до 3 гривень від поточної ціни.