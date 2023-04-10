По решению Кабмина, стоимость акцизного налога повысится для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Денежные средства должны покрыть затраты, связанные с производством, хранением и реализацией продуктов.
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Какая стоимость марок акцизного налога
Как отметили в Минфине, стоимость марки акцизного налога с 2014 года не изменялась по сей день.
- Следовательно, для алкогольных напитков стоимость изменится с 16 копеек до около 35 копеек.
- Для табачных изделий, табачных продуктов для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, – до около 16 копеек.
При повышении цены на марки учитывали, что:
- увеличилась стоимость в 2023 году защищенной бумаги в 2,1 раза;
- выросла стоимость изготовления Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины интаглио-форм на 56%;
- цены на энергоносители и использование альтернативных источников тоже повлияли;
- вдобавок, увеличилась сложность и стоимость логистических операций, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования иностранного производства и т.п.
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Возврат НДС на горючее
Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС. Однако в июле 2023 все планируют вернуть.
В комментарии 24 Каналу Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова, предупредил, что по возвращении уровня НДС до 20% цены на рынке нефтепродуктов могут заметно вырасти:
- бензин может вырасти примерно на 10 гривен,
- дизель – на 7 гривен,
- сжиженный газ – где-то до 3 гривен от текущей цены.