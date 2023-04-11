Законопроекты №9061 и №9062 предусматривают, что от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины освобождаются.
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- Минобороны;
- ВСУ;
- другим военным формированием;
- разведывательным органам;
- органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства.
А также помещены в таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины и продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.
Нардеп Железняк добавил, что предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.