Законопроекты №9061 и №9062 предусматривают, что от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины освобождаются.

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Минобороны;

ВСУ;

другим военным формированием;

разведывательным органам;

органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства.

А также помещены в таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины и продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.

Нардеп Железняк добавил, что предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.