Пенсія для тих, хто має роботу: що втрачаєш, коли продовжуєш працювати

Відомо, що в Україні не зазначено в законодавстві, що пенсіонери, які працюють, не має права при цьому на пенсію. Крім того, не варто очікувати, що у такому випадку пенсія зменшиться. Водночас надбавки до пенсії у такому випадку все ж втрачаються.

Які надбавки не отримують пенсіонери, що працюють?

Якщо пенсіонер влаштувався на роботу, то він повинен повідомити про це протягом 10 днів, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Річ у тім, що неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування може призвести до виплати незаконних пенсійних коштів.

Зверніть увагу! Пенсіонер, що працює, не отримує надбавки до пенсії, які встановлені для пенсіонерів, що не працюють. Зокрема, не нараховується надбавка на непрацездатних членів сім’ї та не проводиться перерахунок надбавок до пенсій у зв'язку із підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Водночас якщо ж пенсіонер звільнився з роботи, то він має право на надбавки та підвищення, які передбачені для осіб, що не працюють.

Крім того, ті пенсіонери, які реєстрували підприємницьку діяльність, але так нею і не займалися, також повинні знати, що відсутність доходу від діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи.

І це триватиме доти, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.

Повідомити про зміну статусу "працюючий" чи "непрацюючий" варто органам ПФУ виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості. Тобто наказ або розпорядження про прийняття чи звільнення з роботи, трудова книжка із записом про працевлаштування чи звільнення тощо.

Яку пенсію отримують пенсіонери, що працюють: станом на 1 жовтня, кількість працюючих пенсіонерів складає 2,8 мільйона осіб, а середня пенсія для таких осіб, пише ПФУ, складає 7 069,37 гривні.

Які переваги у працюючих пенсіонерів?