Держава заборгувала пенсіонерам майже 80 мільярдів гривень

Держава накопичила майже 80 мільярдів гривень боргу перед пенсіонерами. Йдеться про борги за рішеннями судів, які вона програла у справах про нарахування та перерахунок пенсій.

ПФУ заборгував мільярди гривень

Заборгованість постійно зростає через велику кількість судових позовів, передає 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".

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Скільки судів виграли пенсіонери:

у 2023 році пенсіонери виграли 240 тисяч справ;

у 2024-му – ще понад 100 тисяч;

лише за перші два місяці 2025 року – вже понад 18 тисяч.

Важливо! Найчастіше суди зобов’язують Пенсійний фонд України зробити перерахунок пенсії заднім числом та компенсувати недоотримані суми. Також фонд змушений виплачувати мільярди гривень підвищених пенсій за рішеннями судів.

На чиєму боці суд

Більшість рішень на користь пенсіонерів ухвалюються у справах так званих спецпенсіонерів – осіб, які мають право на пенсію за спеціальними законами, а не на загальних підставах.

До цієї категорії належать, зокрема, колишні військові, правоохоронці, прокурори, судді та інші службовці. У деяких випадках суди посилаються на закони, які вже втратили чинність.

Зауважте! Щоб зменшити тиск на бюджет, уряд намагається змінити підходи до нарахування таких пенсій, але ці кроки часто оскаржуються в судах.