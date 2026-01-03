"Пастка" для пенсіонерів: чому офіційна робота зменшує їхні виплати

Офіційна робота після виходу на пенсію для багатьох українців виглядає способом убезпечити себе фінансово. Проте на практиці у 2026 році така зайнятість дедалі частіше перетворюється на пастку.

Що втрачають працюючі пенсіонери?

Річ у тім, що через те, що пенсіонери продовжують працювати, держава тимчасово "заморожує" частину підвищень. Відповідно загальний розмір пенсії фактично зменшується, пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно із законодавством, працюючі пенсіонери на період офіційного працевлаштування:

не отримують автоматичну індексацію пенсій.

їм не нараховують низку доплат і надбавок, які передбачені для непрацюючих осіб.

У результаті пенсія формально зберігається, але її купівельна спроможність поступово падає. Водночас вони можуть претендувати на перерахунок пенсії.

Довідково: Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів можливий з періодичністю раз на два роки. Якщо після попереднього перерахунку зростає заробітна плата та відповідно збільшується страховий стаж та суми сплачених внесків, пенсіонер має право повторно звернутися із заявою для перегляду розміру виплат.

Чи зростає пенсія через перенесення виходу на пенсію?

Формально закон передбачає фінансову винагороду за відтермінування виходу на пенсію, зауважили у Пенсійному фонді. За кожен повний місяць такої затримки розмір майбутньої пенсії збільшується на 0,5 – 0,75%.

На папері це виглядає як стимул залишатися в трудових відносинах довше.

Втім, на практиці цей механізм має суттєвий мінус. Через це фактичні втрати індексації за кілька років роботи часто перевищують ту надбавку, яку людина отримає після перерахунку.

Коли буде перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів?