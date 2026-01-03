"Ловушка" для пенсионеров: почему официальная работа уменьшает их выплаты

Официальная работа после выхода на пенсию для многих украинцев выглядит способом обезопасить себя финансово. Однако на практике в 2026 году такая занятость все чаще превращается в ловушку.

Что теряют работающие пенсионеры?

Дело в том, что из-за того, что пенсионеры продолжают работать, государство временно "замораживает" часть повышений. Соответственно общий размер пенсии фактически уменьшается, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Интересно 20 льгот и почти бесплатная коммуналка: что статус УБД дает украинцу

Согласно законодательству, работающие пенсионеры на период официального трудоустройства:

не получают автоматическую индексацию пенсий.

им не начисляют ряд доплат и надбавок, которые предусмотрены для неработающих лиц.

В результате пенсия формально сохраняется, но ее покупательная способность постепенно падает. Вместе с тем они могут претендовать на перерасчет пенсии.

Справочно: Перерасчет пенсии для работающих пенсионеров возможен с периодичностью раз в два года. Если после предыдущего перерасчета растет заработная плата и соответственно увеличивается страховой стаж и суммы уплаченных взносов, пенсионер имеет право повторно обратиться с заявлением для пересмотра размера выплат.

Растет ли пенсия из-за переноса выхода на пенсию?

Формально закон предусматривает финансовое вознаграждение за отсрочку выхода на пенсию, отметили в Пенсионном фонде. За каждый полный месяц такой задержки размер будущей пенсии увеличивается на 0,5 – 0,75%.

На бумаге это выглядит как стимул оставаться в трудовых отношениях дольше.

Впрочем, на практике этот механизм имеет существенный минус. Из-за этого фактические потери индексации за несколько лет работы часто превышают ту прибавку, которую человек получит после перерасчета.

Когда будет перерасчет пенсий работающих пенсионеров?