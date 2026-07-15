Нараховані виплати доведеться повернути: хто з українців може втратити гроші

Сума пенсії залежить від різних обставин, які відбуваються у житті людини пенсійного віку. Зокрема, українці мають звітувати про всі важливі зміни та події.

Які пенсійні виплати повинні повертати українці

За інших обставин може виникнути переплата, про що наголосили у Пенсійному фонді України.

Річ у тім, що у таких ситуаціях можливе нарахування та виплата зайвих коштів. А якщо подібна переплата дійсно виникне, то гроші доведеться повернути.

До фактів, що впливають на розмір пенсії, належать:

працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення роботи, припинення підприємницької діяльності;

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії;

зміна місцевості проживання;

зміна статусу;

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Проінформувати Пенсійний фонд про зміни можна особисто або дистанційно – для цього слід подати заяву через кабінет на вебпорталі електронних послуг.

Суми пенсій, які виплачені надміру, можуть бути повернуті:

добровільно; стягненні на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Аби виплати дійсно нараховувалися правильно, необхідно протягом 10 днів повідомляти ПФУ про всі подібні зміни.

Таким чином, якщо Пенсійний фонд не знатиме про зміни, то пенсіонеру доведеться повертати гроші, які сплачені надміру. У зв'язку з цим, слід заздалегідь попереджати орган виконавчої влади про те, що відбулися ті чи інші події.

Що ще відомо про виплати для літніх людей

Нагадаємо, що українці втратили одну важливу виплату. Мова йде про осіб, які з 26 січня отримали статус "Почесний донор України".

Українці можуть отримати грошові виплати до 3 тисяч гривень у серпні. Вони присвячені Дню Незалежності.