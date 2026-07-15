Какие пенсионные выплаты должны возвращать украинцы

При других обстоятельствах может возникнуть переплата, почему это сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Дело в том, что в таких ситуациях возможно начисление и выплата лишних средств. А если подобная переплата действительно возникнет, то деньги придется вернуть.

К факторам, влияющим на размер пенсии, относятся:

устройство на работу или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение с работы, прекращение предпринимательской деятельности;

устройство на работу пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;

смена места жительства;

изменение статуса;

изменение обстоятельств, являющихся правовым основанием для назначения особого вида пенсии.

Сообщить в Пенсионный фонд об изменениях можно лично или дистанционно – для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг.

Суммы пенсий, выплаченные излишне, могут быть возвращены:

добровольно; взысканием на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Чтобы выплаты действительно начислялись правильно, необходимо в течение 10 дней сообщать ПФУ обо всех подобных изменениях.

Таким образом, если Пенсионный фонд не будет знать об изменениях, то пенсионеру придется возвращать излишне выплаченные деньги. В связи с этим следует заранее уведомлять орган исполнительной власти о том, что произошли те или иные события.

Что еще известно о выплатах для пожилых людей

Напомним, что украинцы лишились одной важной выплаты. Речь идет о лицах, которые с 26 января получили статус"Почетный донор Украины".

Украинцы могут получить денежные выплаты до 3 тысяч гривен в августе. Они приурочены ко Дню Независимости.