Одразу 10 пенсій: хто може отримати одноразову допомогу

При нарахуванні першої пенсії працівникам державних установ та комунальних закладів, які працювали на визначених посадах, держава має виплатити грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. Якщо цього за якоїсь причини не сталося, необхідно звернутися до пенсійного фонду.

Журналісти 24 каналу проаналізували пенсійне законодавство, що стосується виплати одноразової допомоги. Детально про це – у матеріалі.

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Яким саме громадянам призначено виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно мати передбачений законом трудовий стаж та обіймати посаду з переліку. Виплату буде призначено у випадку якщо:

якщо людина вийшла на пенсію після 30 вересня 2011 року;

на день досягнення пенсійного віку особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності;

займана посада входила у перелік;

страховий стаж на зазначених посадах: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років;

до цього людина не отримувала будь-якої пенсії.

Працівники яких посад мають право на виплати

До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності. Право отримання виплати мають такі працівники:

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення

спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд

артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів

При цьому допускається підсумовування страхового стажу за періоди роботи, що надають право на призначення пенсії. Детальний перелік усіх посад, за якими призначається виплата, міститься у Переліку № 909.

Підвищення пенсій

У жовтні для деяких категорій громадян було підвищено пенсії. Перерахунок торкнувся виплат громадян від 65 років. Наступний етап збільшення пенсійних виплат відбудеться у грудні.



У 2023 році додаткових підвищень наразі не заплановано, однак, за словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, у разі успіхів на фронті соцвиплати можуть збільшити. Пенсія в Україні прив'язана до мінімальної зарплатні і коли вона збільшується, пенсійні виплати теж переховують.