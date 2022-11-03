Одразу 10 пенсій: хто може отримати одноразову допомогу
При нарахуванні першої пенсії працівникам державних установ та комунальних закладів, які працювали на визначених посадах, держава має виплатити грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. Якщо цього за якоїсь причини не сталося, необхідно звернутися до пенсійного фонду.
Журналісти 24 каналу проаналізували пенсійне законодавство, що стосується виплати одноразової допомоги. Детально про це – у матеріалі.
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Яким саме громадянам призначено виплати
Для отримання грошової допомоги необхідно мати передбачений законом трудовий стаж та обіймати посаду з переліку. Виплату буде призначено у випадку якщо:
- якщо людина вийшла на пенсію після 30 вересня 2011 року;
- на день досягнення пенсійного віку особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності;
- займана посада входила у перелік;
- страховий стаж на зазначених посадах: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років;
- до цього людина не отримувала будь-якої пенсії.
Працівники яких посад мають право на виплати
До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності. Право отримання виплати мають такі працівники:
працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення
спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд
артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів
При цьому допускається підсумовування страхового стажу за періоди роботи, що надають право на призначення пенсії. Детальний перелік усіх посад, за якими призначається виплата, міститься у Переліку № 909.
Підвищення пенсій
У жовтні для деяких категорій громадян було підвищено пенсії. Перерахунок торкнувся виплат громадян від 65 років. Наступний етап збільшення пенсійних виплат відбудеться у грудні.
У 2023 році додаткових підвищень наразі не заплановано, однак, за словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, у разі успіхів на фронті соцвиплати можуть збільшити. Пенсія в Україні прив'язана до мінімальної зарплатні і коли вона збільшується, пенсійні виплати теж переховують.